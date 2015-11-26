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Гитарист KK'S PRIEST : «Сравнивать нас с JP — нормально»



Гитарист KK'S PRIEST K.K. Downing в недавнем интервью заявил, что для него не проблема, что поклонники сравнивают его новую группу с бывшей:



«Это совершенно нормально, потому что я такой, какой есть, что я делаю и как я это делаю. Уже слишком поздно что-то менять; я не могу измениться. Я не могу пойти и купить другие гитары и другие усилители и начать сочинять по-другому и думать по-другому. Я должен делать всё так, как мне нравится. Я это делал в JUDAS PRIEST все эти годы в меру своих возможностей. Но даже сейчас, когда мне не нужно ни с кем советоваться, я чувствую гораздо больше свободы, чтобы иметь возможность заниматься этим.



Я думаю, что сейчас я могу делать то, что делаю, лучше, чем раньше, по крайней мере, если в этом есть какой-то смысл. Потому что я работаю, пишу и создаю вещи для себя — и, конечно же, для остальных участников [KK'S PRIEST]. Но я был сам по себе, по большей части, в изоляции, занимаясь этим. Было много всего, что я хотел сказать и вынести из своей головы.



Альбом [KK'S PRIEST] полон эмоций, чувств и посланий, а также радости. В нём много всего, всё собрано в одном комплекте. И для меня было очень важно иметь возможность выразить себя через этот альбом.



Я знаю, что люди будут сравнивать, но это нормально. Я либо преуспеваю, либо проигрываю, как и все остальные в жизни. Но я поклонник этого замечательного стиля музыки, и если он нравится мне, я надеюсь, что он понравится и поклонникам. И я очень надеюсь, что им понравится. И я очень жду отзывов ото всех по всему миру.



К концу моей карьеры в JUDAS PRIEST всё уже было не так энергично, как в прежние годы, и мне этого не хватало. Я помню те дни, когда Rob [Halford, вокалист PRIEST] уходил со сцены и выливал воду из своих ботинок, и вода — а это был пот — просто вытекала из ботинок. И то же самое было со всеми нами. Как будто мы пробежали марафон или что-то в этом роде. Так что, надеюсь, мы сможем это сделать. Так что я с нетерпением жду возможности выступить. Я определённо сделаю всё, что в моих силах».







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