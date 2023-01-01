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*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 36
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 33
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 24
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 20
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KK's Priest

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12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

30 июн 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

20 дек 2022 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»

19 дек 2022 : 		 KK'S PRIEST объявили дату первого концерта

9 дек 2022 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Будет потяжелее!»

5 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST не играл на втором альбоме KK's Priest

15 ноя 2022 : 		 KK'S PRIEST сводят альбом

10 авг 2022 : 		 K. K. DOWNING выпускает книгу

8 мар 2022 : 		 K.K. DOWNING о возможности войти в ЗСРнР

1 мар 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла

15 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР

26 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»

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27 дек 2021 : 		 K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»

9 дек 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»

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K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»



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В новом интервью Metal Pilgrim гитариста-основателя JUDAS PRIEST Kenneth'a "K.K." Downing'a спросили, не нервничал ли он перед воссоединением со своей бывшей группой на прошлогодней церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, на что он ответил:

«Нет, совсем нет. Я нервничал не больше, чем когда-либо, когда играю. Можно отыграть 50 концертов подряд, но всегда есть такое предчувствие, что ты можешь порвать штаны или струну гитары, упасть со сцены, споткнуться или что-то не так сделать. Всё это происходит, но мы учимся с этим жить. Но Зал славы рок-н-ролла ничем от этого не отличается. Вопреки тому, что некоторые люди могут сказать или подумать, я действительно считаю себя очень уверенным исполнителем. Я бы не стал выходить на сцену, если бы не чувствовал, что хорошо подготовлен и могу более чем адекватно делать то, что должен делать. А это — играть, выступать и развлекать».




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