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K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»



В новом интервью Metal Pilgrim гитариста-основателя JUDAS PRIEST Kenneth'a "K.K." Downing'a спросили, не нервничал ли он перед воссоединением со своей бывшей группой на прошлогодней церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, на что он ответил:



«Нет, совсем нет. Я нервничал не больше, чем когда-либо, когда играю. Можно отыграть 50 концертов подряд, но всегда есть такое предчувствие, что ты можешь порвать штаны или струну гитары, упасть со сцены, споткнуться или что-то не так сделать. Всё это происходит, но мы учимся с этим жить. Но Зал славы рок-н-ролла ничем от этого не отличается. Вопреки тому, что некоторые люди могут сказать или подумать, я действительно считаю себя очень уверенным исполнителем. Я бы не стал выходить на сцену, если бы не чувствовал, что хорошо подготовлен и могу более чем адекватно делать то, что должен делать. А это — играть, выступать и развлекать».







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