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*SLAYER вернулись! 76
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
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*Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах 20
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KK's Priest

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28 фев 2024 : 		 K.K. DOWNING о GLENN'e TIPTON'e: «Я безмерно горжусь тем, что мы создали вместе»

27 фев 2024 : 		 K. K. DOWNING об эволюции металла

6 янв 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

25 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

24 дек 2023 : 		 Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»

6 дек 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

8 ноя 2023 : 		 K.K. DOWNING о введении JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла: «Это был странный опыт»

29 окт 2023 : 		 Цензура добралась до KK's PRIEST

19 окт 2023 : 		 K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»

18 окт 2023 : 		 KK's PRIEST добрались до Мальты

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

12 окт 2023 : 		 Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу

9 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

29 сен 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

19 сен 2023 : 		 Документальный фильм от KK'S PRIEST

18 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»

12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

30 июн 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST
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K.K. DOWNING о GLENN'e TIPTON'e: «Я безмерно горжусь тем, что мы создали вместе»



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В новом интервью радиостанции WBAB бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing рассказал о музыкальном взаимодействии между ним и его коллегой по группе KK'S PRIEST, гитаристом A.J. Mills'ом:

«Я знаю A. J. с тех пор, как он был участником HOSTILE. На самом деле впервые он увидел, как играют JUDAS PRIEST, когда в группе был Ripper [Tim Owens], а A. J. было 17. Эту историю он рассказал мне. Он пришёл на концерт и подумал: "Я хочу быть таким же, как он", и показал на меня. Так что он знаком с наследием и репутацией группы, и он в курсе, чего от него ждут. Теперь он знает меня — я работал с ним над парой его пластинок.

Нет нужды говорить, что у меня и A.J.всё разделено пополам. Так и должно было быть. Иногда в JUDAS PRIEST получалось однобоко, но у нас всё по-другому... Справедливости ради надо сказать, эта комбинированная гитарная техника была создана ещё в начале 1970-х, когда Glenn Tipton присоединился к JUDAS PRIEST... С KK'S PRIEST сейчас происходит именно то, что я всегда и представлял себе. Я не хочу принижать значение нашего совместного творчества с Glenn'ом. Я безмерно горжусь всем, что мы создали вместе. Мы создали образ, звучание, мы высекли это в камне. Я считаю, что мы сформировали архетипическую металлическую группу. И всё развивается именно так, как я всегда предполагал, когда я и A. J. создаём новую музыку».




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