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K.K. DOWNING о GLENN'e TIPTON'e: «Я безмерно горжусь тем, что мы создали вместе»



В новом интервью радиостанции WBAB бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing рассказал о музыкальном взаимодействии между ним и его коллегой по группе KK'S PRIEST, гитаристом A.J. Mills'ом:



«Я знаю A. J. с тех пор, как он был участником HOSTILE. На самом деле впервые он увидел, как играют JUDAS PRIEST, когда в группе был Ripper [Tim Owens], а A. J. было 17. Эту историю он рассказал мне. Он пришёл на концерт и подумал: "Я хочу быть таким же, как он", и показал на меня. Так что он знаком с наследием и репутацией группы, и он в курсе, чего от него ждут. Теперь он знает меня — я работал с ним над парой его пластинок.



Нет нужды говорить, что у меня и A.J.всё разделено пополам. Так и должно было быть. Иногда в JUDAS PRIEST получалось однобоко, но у нас всё по-другому... Справедливости ради надо сказать, эта комбинированная гитарная техника была создана ещё в начале 1970-х, когда Glenn Tipton присоединился к JUDAS PRIEST... С KK'S PRIEST сейчас происходит именно то, что я всегда и представлял себе. Я не хочу принижать значение нашего совместного творчества с Glenn'ом. Я безмерно горжусь всем, что мы создали вместе. Мы создали образ, звучание, мы высекли это в камне. Я считаю, что мы сформировали архетипическую металлическую группу. И всё развивается именно так, как я всегда предполагал, когда я и A. J. создаём новую музыку».







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