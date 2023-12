сегодня



Новое видео KK's PRIEST



Sons Of The Sentinel, новое видео KK's PRIEST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Sinner Rides Again, выход которого намечен на 29 сентября:



01. Sons Of The Sentinel

02. Strike Of The Viper

03. Reap The Whirlwind

04. One More Shot At Glory

05. Hymn 66

06. The Sinner Rides Again

07. Keeper Of The Graves

08. Pledge Your Souls

09. Wash Away Your Sins







