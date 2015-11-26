Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 169

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 134
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
[= ||| все новости группы



*

KK's Priest

*



4 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу

27 дек 2021 : 		 K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»

9 дек 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»

8 дек 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию

26 ноя 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник

14 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»

6 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году

5 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству

3 окт 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов

1 окт 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу



*
zoom
*
* *
K.K. DOWNING в интервью "I Ask No One With Kevin Re LoVullo" высказался о том, что во время пандемии коронавируса он оказался в стороне от концертной деятельности, не имея возможности должным образом продвигать недавно вышедший дебютный альбом своей новой группы KK'S PRIEST:

«Это просто раздражает. Это очень раздражает. Вообще-то я вчера сделал еще одну прививку. Я не хотел прививаться. Я думаю, никто не хочет. Просто дело в том, что моей дорогой маме 88 лет, и ты постоянно живешь в страхе, что можешь что-то подхватить. Я бы никогда себе этого не не простил. И это касается всех. И дело в том, что я люблю ходить на концерты и тому подобное, и я уже в возрасте, поэтому я полагаю, что теперь в этом есть смысл».

K.K. DOWNING Got His





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 182

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом