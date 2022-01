сегодня



Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу



K.K. DOWNING в интервью "I Ask No One With Kevin Re LoVullo" высказался о том, что во время пандемии коронавируса он оказался в стороне от концертной деятельности, не имея возможности должным образом продвигать недавно вышедший дебютный альбом своей новой группы KK'S PRIEST:



«Это просто раздражает. Это очень раздражает. Вообще-то я вчера сделал еще одну прививку. Я не хотел прививаться. Я думаю, никто не хочет. Просто дело в том, что моей дорогой маме 88 лет, и ты постоянно живешь в страхе, что можешь что-то подхватить. Я бы никогда себе этого не не простил. И это касается всех. И дело в том, что я люблю ходить на концерты и тому подобное, и я уже в возрасте, поэтому я полагаю, что теперь в этом есть смысл».













