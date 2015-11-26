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KK's Priest

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TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST



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Бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens в рамках недавнего интервью рассказал об общем звучании дебютного альбома KK'S PRIEST:

«Я думаю, что люди сразу после выпуска [недавно выпущенного первого сингла] "Hellfire Thunderbolt" получили представление о том, что их может ждать. В альбоме и правда есть всего понемногу. В нём есть агрессия; вы можете услышать её в "Hellfire". Кроме того, в паре треков, прямо с первых строк, есть схожая агрессивность. Но здесь есть и классический металл — в нём также прослеживается классическое звучание K.K. Так что на альбоме есть и песни для совместного исполнения с залом, и отличные концертные номера, и эпические вещи, то есть всего понемногу. Следующая композиция, которая будет выпущена, — "Sermons Of The Sinner" — фальцетная, с высоким тембром — в ней много всего такого. А в остальной части альбома всё это очень хорошо сочетается».

Tim также ответил на критику со стороны некоторых фанатов о том, что "Hellfire Thunderbolt" слишком сильно напоминает бывшую группу Owens'a и Downing'a:

«Это забавно, потому что понятно, что сейчас люди жалуются на всё и вся, и надо найти повод и здесь. Но я считаю, что едва ли найдётся что-то более глупое, чем высказывания людей, который злятся на звучание и говорят: "Вау, это звучит как JUDAS..." К. К. Downing сочинял песни JUDAS PRIEST с 1970-х годов, записывал песни JUDAS PRIEST и только с JUDAS PRIEST, так что я считаю, что можно также говорить, что всё как типичный К.К. Downing, потому что именно так он и работает. И я считаю, что это просто фантастика, что он не попытался снова изобрести колесо. Это звучание, которое есть только у К. К.; он писал песни JUDAS PRIEST. И это фантастика. У него классическое звучание. И нет необходимости отходить от него и выдумывать что-то ещё».

TIM








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