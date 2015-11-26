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Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию



Гитарист KK'S PRIEST K.K. Downing в недавнем интервью заявил, что рад выпуску биографии "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest":



«Это было нечто новое, правда. Это было безусловно интересно. Это отнимало много времени. Но я очень доволен, что сделал это, потому что я просто хотел, чтобы фанаты узнали меня немного лучше, серьёзно. Потому что фанаты знали обо мне, но они не всегда имели полное представление обо мне, моей жизни и моей личности».







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