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KK's Priest

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8 дек 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию

26 ноя 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник

14 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»

6 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году

5 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству

3 окт 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов

1 окт 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел
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Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию



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Гитарист KK'S PRIEST K.K. Downing в недавнем интервью заявил, что рад выпуску биографии "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest":

«Это было нечто новое, правда. Это было безусловно интересно. Это отнимало много времени. Но я очень доволен, что сделал это, потому что я просто хотел, чтобы фанаты узнали меня немного лучше, серьёзно. Потому что фанаты знали обо мне, но они не всегда имели полное представление обо мне, моей жизни и моей личности».

K.K. DOWNING Is





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