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KK's Priest

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26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

26 май 2021 : 		 Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?
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Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы



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K.K. Downing в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему группа получила название KK'S PRIEST:

«Мы часто возвращались к этому. Но что касается меня, то я считаю себя PRIEST'ом с 1969 года. Я отчаянно хотел попасть в группу JUDAS PRIEST, которая существовала до этого; я даже проходил прослушивание в этой группе и не получил работу. Но я буквально упёрся рогом. Я подумал: "Я твёрдо решил быть в этой [группе]. Я должен быть в JUDAS PRIEST". И я прошёл этот путь и это путешествие, эволюцию музыки, какой мы знаем её сегодня. Я очень горжусь тем, что был не только свидетелем, но и частью этой эволюции. И когда это произошло, после всех этих десятилетий, невозможно просто поставить точку, начать всё сначала и назвать группу THE FLYING TORNADOES или как-нибудь ещё. Это просто не работает. Я не могу просто позволить наследию, моему наследию и всем этим десятилетиям быть просто спущенными в унитаз. Я не хочу выбрасывать всё это. Я хочу радоваться этому и принести часть этой магии и ностальгии в настоящее и будущее вместе с нами. И поэтому я просто не мог отпустить это. Ребята, которые сейчас играют в JUDAS PRIEST, я с ними даже не знаком. И если они могут быть PRIEST, что ж, я тоже могу быть PRIEST».

Downing также обсудил предполагаемый сет-лист концертов KK'S PRIEST и то, могут ли фанаты ожидать услышать песни его бывшей группы в живом исполнении:

«Да, безусловно. Потому что у нас есть это наследие. Очевидно, что когда Ripper был в группе, мы сделали несколько отличных вещей и провели несколько фантастических туров. Мы дали много концертов. У нас есть та часть PRIEST, на которую мы можем опираться. И некоторые материалы из архива, которые я всегда хотел сделать. Когда мы выступали в Вулверхэмптоне [Англия, ноябрь 2019 года] с Ripper'ом, мы исполняли такие песни, как "Before The Dawn" и "Take On The World", которые я никогда не играл раньше в своей карьере. Так что это был настоящий праздник. Так что у нас есть вещи такого плана, которые мы можем делать и дальше. Les [Binks, бывший барабанщик PRIEST, который был в первоначальном составе KK'S PRIEST] собирается выступить с нами в качестве специального гостя. Я разговаривал с ним только вчера. Он просто не в состоянии играть по шесть-семь часов в день в студии, но он сможет сыграть несколько песен. И это будет здорово. И я думаю, что если кто-то захочет выступить с нами в качестве специального гостя, то будет просто здорово, ведь мы радуемся этой замечательной музыке, которая была создана, и частью которой мы были. И давайте веселиться вместе с ней. Давайте выйдем на сцену и просто сыграем несколько отличных шоу с подборкой отличных песен».

K.K. DOWNING On Decision To Call His New Band KK














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