8 июл 2021



Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»



В совершенно новом интервью для "My Planet Rocks" на Planet Rock гитарист-основатель JUDAS PRIEST K.K. Downing ещё раз рассказал о решении назвать свою новую группу KK'S PRIEST, что является очевидным реверансом в сторону его бывшей группы.



На вопрос о том, справедливо ли говорить, что KK'S PRIEST — это по сути его версия JUDAS PRIEST, K.K. ответил:



«Ну, последнее, чем я хотел бы быть, — это ответвлением или отпрыском, но дело в том, что я здесь, и я предложил свои услуги [он имеет в виду возвращение в JUDAS PRIEST], от которых отказались. Всё, что я могу сказать, это то, что я не хотел отказываться от PRIEST. Я был в составе PRIEST с 1968 года. Я всю свою жизнь развивался. JUDAS PRIEST стали архетипической хэви-металлической группой с кожей и шипами, и я был первым, кто надел кожу и шипы, в соответствии с имиджем группы. Так что я чувствую, что имею полное право с этой крутой группой [KK'S PRIEST] продолжать заниматься замечательной музыкой и чествовать рок и металл, в чём я всегда принимал участие и чем так гордился. И фанаты с нами. Мы повзрослели вместе. Зачем останавливаться или меняться? Давайте просто продолжать.



Я мог бы назвать группу каким-нибудь совершенно непонятным именем, никак не связанным с прошлым, но когда вы услышите музыку, вы автоматически подумаете о K.K. Downing'е. И музыка будет говорить сама за себя, а фанаты знают, чего хотят, и я здесь, чтобы делать то, что мне нравится, и давать фанатам то, что, как я искренне надеюсь, нравится им».







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