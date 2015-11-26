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KK's Priest

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1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»
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Гитарист KK'S PRIEST — о бывших



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K.K. Downing в очередной раз коснулся темы своего бывшего коллектива:

«Когда я ушёл из группы, а мой голос не был услышан, и я был очень расстроен в 2010 году, мы все согласились завершить деятельность группы. Мы собирались отправиться в тур "Epitaph", который стал бы финалом. Мы прекращали существование группы. Я просто решил, что не хочу участвовать в последнем туре, потому что считал, что вряд ли получу от него удовольствие, а я хотел получить удовольствие, потому что в группе не всё было в порядке. Всё дошло до края, и это было некрасиво, это было неправильно. И я хотел, чтобы мой голос был услышан, чтобы я мог поехать и насладиться прощальным туром группы. Но так как этого не произошло, я покинул корабль. Это был конец. Они не сказали мне, что собираются продолжать ещё 10 лет... Потому что мы все согласились, что это конец. Я сказал им, что не буду участвовать в прощальном туре. У нас были все пресс-релизы, все об окончании существования группы. Это должен был быть конец коллектива, каким бы длинным ни был тур. А моя замена будет выступать в прощальном туре, и всё. Эти ребята сказали всему миру, что я ушёл из группы. Но мы все уходили на пенсию. У меня есть заявления для прессы. Мы все уходили на пенсию. И они не сказали миру, что я передумал пару месяцев спустя, и я говорил с Ian'ом [Hill'ом, басистом PRIEST] о туре, и попросил его прислать мне сет-лист. Они не рассказали об этом всему миру. Но они всё равно разослали пресс-релиз, проигнорировав моё намерение участвовать в туре.

Я был единственным, кто был очень лоялен, — лоялен, всегда лоялен — к JUDAS PRIEST. Потому что в 2010 году Rob [Halford, вокалист PRIEST] провёл тур со своей собственной группой, исполняя песни JUDAS PRIEST, и он выпустил два студийных альбома. Всё это было выше того, чем я мог вынести, и вот что произошло.

В общем, всё это дела давно минувших дней. Есть ещё много нерассказанных историй. Я надеюсь, что фанаты найдут в своих сердцах силы поверить в то, что так было лишь из-за стечения обстоятельств, на самом деле планировалось всё закончить иначе. Но история была изменена, и она изменилась тогда, когда появилась возможность мне вернуться в группу, но мне в этом отказали. Об этом не сказали ни СМИ, ни фанатам, и тем самым история была переписана».

Ex-JUDAS PRIEST Guitarist K.K. DOWNING:





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