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Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов



TIM 'RIPPER' OWENS обсудил фактор «пошлости», который присутствует в большей части лирики в хэви-металле, в том числе в его новой группе KK'S PRIEST, в которой к нему присоединился бывший участник PRIEST К.К. Downing:



«Иногда я думаю: "О Боже. Я должен это спеть" или "Я должен это сделать". Но ты должен сделать это, потому что всё ещё есть такие люди, и мы всё ещё слушаем эти вещи, и мы всё ещё занимаемся этим. JUDAS PRIEST — вы посмотрите на эту группу, и пусть не всем в ней сейчас за 70, но там есть 70-летние мужчины в своих кожаных шмоточках. И некоторые люди говорят: "Боже мой". Но это же JUDAS PRIEST!



Меня не беспокоит ощущение пошлости, потому что благодаря этому я был номинирован на "Грэмми" и оплачиваю свои счета. Но это не так уж и плохо. Я имею в виду, что вся музыка такая. Вы посмотрите на рэп-музыку, и сколько в ней пошлости, в их манере, когда они швыряются деньгами и носят эти наряды.



То, что я сказал о хэви-металле, это круто, мы можем писать о чём угодно. Временами это бывает пошловато, ну и что с того?



Самое странное, что на нас нападали за материал KK [PRIEST]: "Песня "Brothers Of The Road" — пошлятина. Это так пошло. Клише, ужасная лирика". Я отвечаю: "Что, там такой ужасный текст? Эта песня о дорожных братьях, которые так себя ведут и жгут!"



Я пишу много песен о "нормальной жизни" — я пишу [о] том, что происходит в мире, что происходит в моей жизни, что происходит в чьей-то жизни. Я больше тяготею именно к этому. Но потом я всегда добавляю песни о вампирах, зомби или инопланетянах.



Слушайте, писать о подземельях и драконах для меня пошловато; писать о дорожных братьях — нет. Но все смотрят на это по-разному — в этом всё дело. Однако я обращаю внимание на все музыкальные жанры, и во всех них есть пошлость. Как уж есть.



Послушайте, я сейчас записываю много песен. Когда грянул COVID, я зарабатывал на жизнь именно этим. Мне очень повезло. Внезапно я начал записывать песни для людей по всему миру каждый день в своей студии дома, и некоторые из них вряд ли могут быть ещё более пошлыми. Я имею в виду, что некоторые из них просто такие же пошлые, как и все остальные. Некоторые из них говорят о сексе и о том, как заполучить женщин. И я такой: "Боже мой. Мне 54 года, а я обсуждаю, как приведу какую-нибудь девушку к себе в комнату, и мы займёмся этим". Я такой: "О..." Я помню, как пошёл к своей девушке и сказал: "Зацени эти слова". Но я решил: "Они заплатят мне за это, так что я исполню, нет проблем"».







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