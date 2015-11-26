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KK's Priest

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3 окт 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов

1 окт 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST
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Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов



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TIM 'RIPPER' OWENS обсудил фактор «пошлости», который присутствует в большей части лирики в хэви-металле, в том числе в его новой группе KK'S PRIEST, в которой к нему присоединился бывший участник PRIEST К.К. Downing:

«Иногда я думаю: "О Боже. Я должен это спеть" или "Я должен это сделать". Но ты должен сделать это, потому что всё ещё есть такие люди, и мы всё ещё слушаем эти вещи, и мы всё ещё занимаемся этим. JUDAS PRIEST — вы посмотрите на эту группу, и пусть не всем в ней сейчас за 70, но там есть 70-летние мужчины в своих кожаных шмоточках. И некоторые люди говорят: "Боже мой". Но это же JUDAS PRIEST!

Меня не беспокоит ощущение пошлости, потому что благодаря этому я был номинирован на "Грэмми" и оплачиваю свои счета. Но это не так уж и плохо. Я имею в виду, что вся музыка такая. Вы посмотрите на рэп-музыку, и сколько в ней пошлости, в их манере, когда они швыряются деньгами и носят эти наряды.

То, что я сказал о хэви-металле, это круто, мы можем писать о чём угодно. Временами это бывает пошловато, ну и что с того?

Самое странное, что на нас нападали за материал KK [PRIEST]: "Песня "Brothers Of The Road" — пошлятина. Это так пошло. Клише, ужасная лирика". Я отвечаю: "Что, там такой ужасный текст? Эта песня о дорожных братьях, которые так себя ведут и жгут!"

Я пишу много песен о "нормальной жизни" — я пишу [о] том, что происходит в мире, что происходит в моей жизни, что происходит в чьей-то жизни. Я больше тяготею именно к этому. Но потом я всегда добавляю песни о вампирах, зомби или инопланетянах.

Слушайте, писать о подземельях и драконах для меня пошловато; писать о дорожных братьях — нет. Но все смотрят на это по-разному — в этом всё дело. Однако я обращаю внимание на все музыкальные жанры, и во всех них есть пошлость. Как уж есть.

Послушайте, я сейчас записываю много песен. Когда грянул COVID, я зарабатывал на жизнь именно этим. Мне очень повезло. Внезапно я начал записывать песни для людей по всему миру каждый день в своей студии дома, и некоторые из них вряд ли могут быть ещё более пошлыми. Я имею в виду, что некоторые из них просто такие же пошлые, как и все остальные. Некоторые из них говорят о сексе и о том, как заполучить женщин. И я такой: "Боже мой. Мне 54 года, а я обсуждаю, как приведу какую-нибудь девушку к себе в комнату, и мы займёмся этим". Я такой: "О..." Я помню, как пошёл к своей девушке и сказал: "Зацени эти слова". Но я решил: "Они заплатят мне за это, так что я исполню, нет проблем"».

TIM








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


3 окт 2021, 15:20		приятно когда человек честен и без всякого пафоса. Респект!

RomV


3 окт 2021, 20:01		Brothers Of The Road одна из лучших на альбоме


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