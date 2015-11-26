сегодня



KK'S PRIEST обещают альбом



Лидер KK'S PRIEST K.K. Downing перед Рождеством опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие поклонники металла, приветствую вас всех! Позвольте искренне поблагодарить вас за то, что вы не проходили мимо нас, и за те чувства, что вы выражали к членам KK's PRIEST.



Мы были так разочарованы, когда наши летние концерты были отменены, но мы определённо намерены компенсировать это в новом году обилием концертов и выпуском нашего нового альбома.



Несмотря на то, что мы всё ещё находимся в середине битвы, похоже, что довольно скоро мы вернёмся к нормальной жизни благодаря множеству вакцин, доступных уже сейчас.



В этом году я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем в "Explorer1 Music" и всем в KK's PRIEST.



Как всегда, я также хотел бы поблагодарить работников Steel Mill за их постоянную прекрасную работу и преданность делу.



Я уверен, что все вы, как и я, более чем готовы попрощаться с 2020 годом. С учётом этого давайте с нетерпением ожидать 2021-го, так как я уверен, что он вознаградит наше терпение и настойчивость некоторыми из величайших музыкальных произведений и концертов, на которые мы могли бы надеяться.



А до тех пор я надеюсь, что у вас всех будут фантастические праздники, и я увижу вас всех снова очень скоро!»











+0 -0



просмотров: 206

