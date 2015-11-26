Новое видео KK'S PRIEST

Return Of The Sentinel, новое видео группы KK'S PRIEST, в состав которой входят бывшие участники JUDAS PRIEST K.K. Downing (guitar) и Tim "Ripper" Owens (vocals), а также A.J. Mills (HOSTILE), Tony Newton (VOODOO SIX) и Sean Elg (DEATHRIDERS, CAGE), доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Sermons Of The Sinner", выход которого намечен на первое октября на Explorer1 Music Group/EX1 Records.
Rutger
Alice Malign
kircore
HELLECTOR
Артур Коури
10/10!
neversaydie
overgrin
Не понравится не может!!!
Нравится .....Но Полная Хуета
Вот так
Артур Коури
Там не только отсылки к Iron Maiden.
В Metal Through and Through с пятой минуты что-то в духе Crimson Idol W.A.S.P.
А самый жесткий рифф этой же темы очень напоминает рубило Аббата на At the heart of the Winter.
Что ещё сказать. Первое впечатление: судя по Sermons Of the Sinner все годные темы Judas Priest строчил именно Кей Кей.
Дед года в общем. Респект!
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