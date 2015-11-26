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KK's Priest

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1 окт 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы
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Новое видео KK'S PRIEST



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Return Of The Sentinel, новое видео группы KK'S PRIEST, в состав которой входят бывшие участники JUDAS PRIEST K.K. Downing (guitar) и Tim "Ripper" Owens (vocals), а также A.J. Mills (HOSTILE), Tony Newton (VOODOO SIX) и Sean Elg (DEATHRIDERS, CAGE), доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Sermons Of The Sinner", выход которого намечен на первое октября на Explorer1 Music Group/EX1 Records.

Трек-лист:

01. Incarnation

02. Hellfire Thunderbolt

03. Sermons Of The Sinner

04. Sacerdote Y Diablo

05. Raise Your Fists

06. Brothers Of The Road

07. Metal Through And Through

08. Wild And Free

09. Hail For The Priest

10. Return Of The Sentinel

Watch KK'S PRIEST's Music Video For Nine-Minute Epic 'Return Of The Sentinel'





Like!+7Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 8 )

Rutger


1 окт 2021, 20:59		Клааасссс... Класс! Чем-то перекликается с The Nomad IM, и ни разу не уступает.. Музыка!

Alice Malign


1 окт 2021, 21:21		Ужасно. Играть такой архаичный митол при полном отсутствии какой-либо харизмы – просто былинный отказ.

kircore


1 окт 2021, 21:48		Отличная композиция. Ну кому она может не понравиться? Только отъявленным педрилам. Сейчас они придут и расскажут вам про Ульвер и Руины Бевераста.

HELLECTOR


1 окт 2021, 21:50		Ха-ха, Киркор заходи почаще)

Артур Коури


1 окт 2021, 22:06		Вышел не только клип, а и новый альбом!

10/10!

neversaydie


1 окт 2021, 22:10		Классный трек, качает. Мое знакомство с Priest было с альбома Demolution как раз с Оуэном , тогда мне казалось ,что все очень гармонично, и КК Priest это подтверждает . Почти все группы где принимал участие Oуэн прослушал пока что KK Priest это очень круто.

overgrin


1 окт 2021, 22:10		не ....не так
Не понравится не может!!!
Нравится .....Но Полная Хуета
Вот так

Артур Коури


1 окт 2021, 22:12		"Чем-то перекликается с The Nomad IM"

Там не только отсылки к Iron Maiden.

В Metal Through and Through с пятой минуты что-то в духе Crimson Idol W.A.S.P.

А самый жесткий рифф этой же темы очень напоминает рубило Аббата на At the heart of the Winter.

Что ещё сказать. Первое впечатление: судя по Sermons Of the Sinner все годные темы Judas Priest строчил именно Кей Кей.

Дед года в общем. Респект!


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