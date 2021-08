сегодня



K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»



Во время появления в подкасте "The Adventures Of Pipeman" бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing обсудил процесс сочинения песен для "Sermons Of The Sinner", предстоящего дебютного альбома его новой группы KK'S PRIEST:



«Самое крутое для меня в этой новой пластинке — то, что когда я принялся за дело, чтобы собрать как можно больше материала, всё получилось просто автоматически. Это было легко и естественно. И мне было интересно послушать, что получается, когда я делаю это сам, особенно быстро. Потому что за четыре-пять дней у меня появился костяк всех песен. И тогда я смог сравнить, слушая всё, что я делал раньше, и я подумал: "Хорошо, всё это звучит довольно узнаваемо. Всё это звучит чрезвычайно знакомо", что, если честно, меня очень порадовало. И я уже начал сочинять... В конце февраля у меня была сессия — всего несколько дней; на этот раз два или три дня — и я записал ещё целую кучу песен. И всё это звучит как продолжение этой пластинки, чему я тоже очень рад. Сейчас я шучу со всеми — я говорю: "Вот и всё. Я больше никогда не буду выпускать отдельные альбомы. Всё это будет одним длинным альбомом". Мне интересно это сделать. И, может быть, если кто-нибудь скажет: "Кей Кей, давай сделаем бокс-сет альбомов для KK'S PRIEST", если это будет MP3 или какая-то новая технология, это будет просто один длинный альбом. Было бы очень круто сделать это».



























