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KK's Priest

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4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

26 май 2021 : 		 Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?

19 май 2021 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST

12 май 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового материала KK'S PRIEST

6 май 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»
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K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»



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Во время появления в подкасте "The Adventures Of Pipeman" бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing обсудил процесс сочинения песен для "Sermons Of The Sinner", предстоящего дебютного альбома его новой группы KK'S PRIEST:

«Самое крутое для меня в этой новой пластинке — то, что когда я принялся за дело, чтобы собрать как можно больше материала, всё получилось просто автоматически. Это было легко и естественно. И мне было интересно послушать, что получается, когда я делаю это сам, особенно быстро. Потому что за четыре-пять дней у меня появился костяк всех песен. И тогда я смог сравнить, слушая всё, что я делал раньше, и я подумал: "Хорошо, всё это звучит довольно узнаваемо. Всё это звучит чрезвычайно знакомо", что, если честно, меня очень порадовало. И я уже начал сочинять... В конце февраля у меня была сессия — всего несколько дней; на этот раз два или три дня — и я записал ещё целую кучу песен. И всё это звучит как продолжение этой пластинки, чему я тоже очень рад. Сейчас я шучу со всеми — я говорю: "Вот и всё. Я больше никогда не буду выпускать отдельные альбомы. Всё это будет одним длинным альбомом". Мне интересно это сделать. И, может быть, если кто-нибудь скажет: "Кей Кей, давай сделаем бокс-сет альбомов для KK'S PRIEST", если это будет MP3 или какая-то новая технология, это будет просто один длинный альбом. Было бы очень круто сделать это».














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