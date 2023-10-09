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KK's Priest

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9 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

29 сен 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

19 сен 2023 : 		 Документальный фильм от KK'S PRIEST

18 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»

12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

30 июн 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

20 дек 2022 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»

19 дек 2022 : 		 KK'S PRIEST объявили дату первого концерта

9 дек 2022 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Будет потяжелее!»

5 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST не играл на втором альбоме KK's Priest

15 ноя 2022 : 		 KK'S PRIEST сводят альбом

10 авг 2022 : 		 K. K. DOWNING выпускает книгу

8 мар 2022 : 		 K.K. DOWNING о возможности войти в ЗСРнР

1 мар 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла

15 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР

26 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»

4 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу

27 дек 2021 : 		 K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»
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Видео с выступления KK's PRIEST



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KK's PRIEST выступлением седьмого октября в Бирмингеме открыли тур по Великобритании:

01. Hellfire Thunderbolt
02. One More Shot At Glory
03. The Ripper (JUDAS PRIEST cover)
04. Reap The Whirlwind
05. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)
06. Sermons Of The Sinner
07. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)
08. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST cover)
09. Hell Patrol (JUDAS PRIEST song)
10. Brothers Of The Road
11. Metal Meltdown (JUDAS PRIEST song)
12. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
13. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)
14. Victim Of Changes (JUDAS PRIEST song)

Encore:

15. Raise Your Fists
16. Strike Of The Viper (live debut)




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9 окт 2023
Aiming High
Очень крутое выступление в битком набитом зале!

просмотров: 193

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