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KK's Priest

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19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

26 май 2021 : 		 Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?

19 май 2021 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST

12 май 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST
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Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви



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K.K. Downing в рамках одного из недавних интервью коснулся темы будущего хэви:

«Альбом "Sermons Of The Sinner" — это своего рода послание. В нём есть разные моменты. Мы должны прислушаться к предупреждению, что мы динозавры... Мне в этом году исполнится 70 лет. И никогда не знаешь, что произойдёт в жизни. Но одно я знаю точно: у нас было столько великих десятилетий, столько великих групп с великой музыкой. И надеюсь, что альбом "Sermons Of The Sinner" сможет вдохновить как молодых, так и старых музыкантов продолжать сочинять и играть песни и такую музыку. И, надеюсь, мы сможем идти вперёд в будущее и сохранить музыку живой. Потому что однажды всех людей, которые сыграли очень важную роль в 60-х, 70-х и 80-х годах, уже не будет. И надеюсь, что наша музыка не останется просто страницей в книге истории в будущем; надеюсь, что будет много групп. Так что давайте познакомимся с другими группами, с новой волной тяжёлого металла. Я знаю, что есть много хороших команд в Южной Америке, Центральной Америке. Так что, надеюсь, когда COVID исчезнет, у нас будет новая волна со множеством новых групп и множеством отличных туров, со множеством отличных альбомов. И мы сможем продолжать в том же духе и быть такими же сильными, как всегда».

K.K. DOWNING Hopes KK





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

father


19 авг 2021, 18:19		Да выпускали бы уже, всё переносят и переносят

hansi_hrb


19 авг 2021, 18:22		та не, не вернет

Умник


19 авг 2021, 18:37		Само собой. Та же самая музыка, которую уже 30 лет играют, вообще никак не меняя, вернет интерес к жанру

З.Ы. Ничего против жанра и приста и Даунинга не имею

Rutger


19 авг 2021, 19:17		Интерес к себе Даунинг точно вернул, причем уже лишь тремя песнями после 10 лет молчания

Svarg_1349


19 авг 2021, 19:50		Ну это конечно вряд ли, мягко говоря. Интерес должны возвращать молодые и голодные, но старички точно поностальгируют.


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