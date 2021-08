сегодня



Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви



K.K. Downing в рамках одного из недавних интервью коснулся темы будущего хэви:



«Альбом "Sermons Of The Sinner" — это своего рода послание. В нём есть разные моменты. Мы должны прислушаться к предупреждению, что мы динозавры... Мне в этом году исполнится 70 лет. И никогда не знаешь, что произойдёт в жизни. Но одно я знаю точно: у нас было столько великих десятилетий, столько великих групп с великой музыкой. И надеюсь, что альбом "Sermons Of The Sinner" сможет вдохновить как молодых, так и старых музыкантов продолжать сочинять и играть песни и такую музыку. И, надеюсь, мы сможем идти вперёд в будущее и сохранить музыку живой. Потому что однажды всех людей, которые сыграли очень важную роль в 60-х, 70-х и 80-х годах, уже не будет. И надеюсь, что наша музыка не останется просто страницей в книге истории в будущем; надеюсь, что будет много групп. Так что давайте познакомимся с другими группами, с новой волной тяжёлого металла. Я знаю, что есть много хороших команд в Южной Америке, Центральной Америке. Так что, надеюсь, когда COVID исчезнет, у нас будет новая волна со множеством новых групп и множеством отличных туров, со множеством отличных альбомов. И мы сможем продолжать в том же духе и быть такими же сильными, как всегда».













