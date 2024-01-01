Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 43
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 27
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!» 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 17
*SEPULTURA открыла тур 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 43
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 27
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
[= ||| все новости группы



*

KK's Priest

*



5 мар 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

1 мар 2024 : 		 K.K. DOWNING считает незаслуженно забытой эру TIM'a "RIPPER" OWENS'a в JUDAS PRIEST

28 фев 2024 : 		 K.K. DOWNING о GLENN'e TIPTON'e: «Я безмерно горжусь тем, что мы создали вместе»

27 фев 2024 : 		 K. K. DOWNING об эволюции металла

6 янв 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

25 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

24 дек 2023 : 		 Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»

6 дек 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

8 ноя 2023 : 		 K.K. DOWNING о введении JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла: «Это был странный опыт»

29 окт 2023 : 		 Цензура добралась до KK's PRIEST

19 окт 2023 : 		 K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»

18 окт 2023 : 		 KK's PRIEST добрались до Мальты

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

12 окт 2023 : 		 Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу

9 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

29 сен 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

19 сен 2023 : 		 Документальный фильм от KK'S PRIEST

18 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»

12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST
Показать далее
| - |

|||| 5 мар 2024

Видео полного выступления KK'S PRIEST



zoom
Видео полного выступления KK'S PRIEST, которое состоялось в рамках круиза Monsters Of Rock, доступно для просмотра ниже:

01. Hellfire Thunderbolt
02. One More Shot At Glory
03. The Ripper (JUDAS PRIEST song)
04. Reap The Whirlwind
05. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)
06. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)
07. Hell Patrol (JUDAS PRIEST song)
08. Brothers Of The Road
09. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
11. Victim Of Changes (JUDAS PRIEST song)
11. Raise Your Fists




Like!+4Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 209

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом