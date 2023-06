сегодня



Новое видео KK's PRIEST



One More Shot At Glory, новое видео KK's PRIEST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Sinner Rides Again, выход которого намечен на 29 сентября. https://www.kkspriest.com/







