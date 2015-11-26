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KK's Priest

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30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

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12 май 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового материала KK'S PRIEST

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8 янв 2021 : 		 KK'S PRIEST обещают альбом

1 сен 2020 : 		 Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...

5 июн 2020 : 		 Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью

16 май 2020 : 		 Альбом KK'S PRIEST еще не сведён

23 мар 2020 : 		 K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST

18 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»

21 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS «очень взволнован» по поводу своей новой группы с K. K. DOWNING'ом

18 фев 2020 : 		 K.K. DOWNING собрал бывших в KK'S PRIEST
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K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST



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В новом интервью Сакису Фрагосу из Rock Hard Greece гитарист-основатель JUDAS PRIEST K.K. Downing рассказал о своём решении назвать свою новую группу KK'S PRIEST, что является очевидным реверансом в сторону его бывшей группы.

K.K. рассказал следующее:

«Я думаю, многие фанаты поймут, что я был в JUDAS PRIEST с 1968 года. Я хотел быть в PRIEST с [1968] года. Я прошёл весь путь эволюции музыки, какой мы знаем её сегодня. Мы прошли путь от блюза, когда я был молод, к прогрессивному блюзу, к року, к хард-року, к тяжёлому року, к тяжёлому металлу. Я прошёл всё это. Поэтому я считаю, что у меня есть право продолжать выступать в составе PRIEST, потому что с некоторыми ребятами из PRIEST я лично не знаком, а они играют мои песни, и это прекрасно (вероятнее всего, он имел в виду своего сменщика Richie Faulkner'a). Но если у них есть право быть PRIEST, то и у меня есть право [быть PRIEST]. И я не могу начать что-то абсолютно новое. Я не могу звучать как новый гитарист. Я не могу сочинять как новый гитарист. Поэтому всё, что я делаю, будет напоминать фанатам о прошлом. И тогда я решил, что [назову группу KK'S PRIEST]. И я думаю, что это будет абсолютно нормально; я действительно так думаю. А лицо KK's PRIEST будет меняться, и оно будет путешествовать с нами. Впереди ещё столько всего — много видео, ещё больше песен. И ещё больше альбомов».

По словам K.K. Downing'а, JUDAS PRIEST и менеджмент группы были недовольны тем, что он использовал название KK'S PRIEST для своей новой группы:

«Их юристы отправили письмо в мою звукозаписывающую компанию с угрозами судебного разбирательства, если я продолжу деятельность под именем KK'S PRIEST. Но на данный момент ничего не произошло. Я думаю, что они угрожали, но решили не доводить дело до конца. Но они угрожали, чтобы помешать мне создать группу».

K.K. DOWNING Says JUDAS PRIEST Threatened Him With Legal Action Over KK





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


30 июн 2021, 20:05		А ещё в интервью он сказал, что они стопудово будут исполнять песни из Demolition и Jugulator. Ну это типа если кого-то интересуют не только ответы на избитые вопросы, но и ещё какая-то инфа, которая, как ни странно, проскакивает в интервью КК.


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