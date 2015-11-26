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K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST



В новом интервью Сакису Фрагосу из Rock Hard Greece гитарист-основатель JUDAS PRIEST K.K. Downing рассказал о своём решении назвать свою новую группу KK'S PRIEST, что является очевидным реверансом в сторону его бывшей группы.



K.K. рассказал следующее:



«Я думаю, многие фанаты поймут, что я был в JUDAS PRIEST с 1968 года. Я хотел быть в PRIEST с [1968] года. Я прошёл весь путь эволюции музыки, какой мы знаем её сегодня. Мы прошли путь от блюза, когда я был молод, к прогрессивному блюзу, к року, к хард-року, к тяжёлому року, к тяжёлому металлу. Я прошёл всё это. Поэтому я считаю, что у меня есть право продолжать выступать в составе PRIEST, потому что с некоторыми ребятами из PRIEST я лично не знаком, а они играют мои песни, и это прекрасно (вероятнее всего, он имел в виду своего сменщика Richie Faulkner'a). Но если у них есть право быть PRIEST, то и у меня есть право [быть PRIEST]. И я не могу начать что-то абсолютно новое. Я не могу звучать как новый гитарист. Я не могу сочинять как новый гитарист. Поэтому всё, что я делаю, будет напоминать фанатам о прошлом. И тогда я решил, что [назову группу KK'S PRIEST]. И я думаю, что это будет абсолютно нормально; я действительно так думаю. А лицо KK's PRIEST будет меняться, и оно будет путешествовать с нами. Впереди ещё столько всего — много видео, ещё больше песен. И ещё больше альбомов».



По словам K.K. Downing'а, JUDAS PRIEST и менеджмент группы были недовольны тем, что он использовал название KK'S PRIEST для своей новой группы:



«Их юристы отправили письмо в мою звукозаписывающую компанию с угрозами судебного разбирательства, если я продолжу деятельность под именем KK'S PRIEST. Но на данный момент ничего не произошло. Я думаю, что они угрожали, но решили не доводить дело до конца. Но они угрожали, чтобы помешать мне создать группу».







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