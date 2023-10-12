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Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу



У K.K. Downing'a в недавней беседе с Consequence спросили, что он думает спустя пять лет о своей книге "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest" и рассматривал ли он варианты продолжения:



«Да, я бы рассмотрел возможность продолжения, потенциально. Потому что многое осталось недосказанным. Я полагаю, что в то время я считал, что у меня еще будет возможность вернуться в коллектив. Я думал, что, когда Glenn [Tipton] покинет группу, такая возможность, несомненно, появится. Но мне так и не позвонили. Glenn сразу же отдал свою гитару Andy [Sneap], не обращая на меня никакого внимания. Но теперь, я полагаю, все это осталось в прошлом. Очевидно, что я попросил ребят рассмотреть возможность моего возвращения на эту роль до того, как я начал этот проект (имея в виду свою новую группу KK'S PRIEST). Они знали, что я собираюсь что-то сделать, если никак не ответят на мое предложение. Но они сказали "нет". И дверь навсегда закрылась. И вот я здесь».







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