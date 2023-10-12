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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 21
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KK's Priest

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12 окт 2023 : 		 Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу

9 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

29 сен 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

19 сен 2023 : 		 Документальный фильм от KK'S PRIEST

18 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»

12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

30 июн 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

20 дек 2022 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»

19 дек 2022 : 		 KK'S PRIEST объявили дату первого концерта

9 дек 2022 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Будет потяжелее!»

5 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST не играл на втором альбоме KK's Priest

15 ноя 2022 : 		 KK'S PRIEST сводят альбом

10 авг 2022 : 		 K. K. DOWNING выпускает книгу

8 мар 2022 : 		 K.K. DOWNING о возможности войти в ЗСРнР

1 мар 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла

15 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР

26 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»

4 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу
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Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу



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У K.K. Downing'a в недавней беседе с Consequence спросили, что он думает спустя пять лет о своей книге "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest" и рассматривал ли он варианты продолжения:

«Да, я бы рассмотрел возможность продолжения, потенциально. Потому что многое осталось недосказанным. Я полагаю, что в то время я считал, что у меня еще будет возможность вернуться в коллектив. Я думал, что, когда Glenn [Tipton] покинет группу, такая возможность, несомненно, появится. Но мне так и не позвонили. Glenn сразу же отдал свою гитару Andy [Sneap], не обращая на меня никакого внимания. Но теперь, я полагаю, все это осталось в прошлом. Очевидно, что я попросил ребят рассмотреть возможность моего возвращения на эту роль до того, как я начал этот проект (имея в виду свою новую группу KK'S PRIEST). Они знали, что я собираюсь что-то сделать, если никак не ответят на мое предложение. Но они сказали "нет". И дверь навсегда закрылась. И вот я здесь».




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12 окт 2023
l
lord_vycrum
Вот его даже жалко становится. Настолько человек не может смириться с произошедшим, что спустя годы, кучи интервью, книгу, 2 альбома он все еще зациклен на ситуации и продолжает повторять одни и те же слова и плакаться. Теперь еще одну книгу об этом готовит. 71 год старику, а последние годы тратит на мысли о бывших.

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