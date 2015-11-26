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KK's Priest

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11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

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17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

26 май 2021 : 		 Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?

19 май 2021 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST

12 май 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового материала KK'S PRIEST

6 май 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»

8 янв 2021 : 		 KK'S PRIEST обещают альбом

1 сен 2020 : 		 Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...

5 июн 2020 : 		 Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью

16 май 2020 : 		 Альбом KK'S PRIEST еще не сведён

23 мар 2020 : 		 K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST
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DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing заявил, что бывший басист MEGADETH David Ellefson никогда не рассматривался как потенциальный участник группы KK'S PRIEST.

В интервью Metal Pilgrim Downing затронул вопрос о перспективе участия Ellefson'а в KK'S PRIEST. Отвечая на вопрос, был ли David когда-либо в числе претендентов на место басиста в его новой группе, K. K. сказал:

«Dave — отличный басист, и он прекрасный парень. Он настоящий джентльмен. Его любят по всей планете. Но нет — это никогда не рассматривалось, потому что я не хотел такого гибридного разделения: как MEGA-PRIEST или PRIEST-DETH; это была бы просто комбинация двух групп.

В то время Dave всё ещё играл в MEGADETH, и дела у него шли исключительно хорошо. Они собирались выступить с FIVE FINGER DEATH PUNCH, а затем должны были дать свой собственный хедлайнерский концерт, а LAMB OF GOD должны были выступить в поддержку. И всё так и получилось. Так что Дэйв был недоступен. И меньше всего мне хотелось когда-либо — даже если бы это было в планах — разрушать MEGADETH. Так что это никогда не рассматривалось».

MEGADETH уволили Ellefson'a через две недели после утечки сообщений и видео басиста, к которым причастна женщина, не являющаяся его женой.

K.K. DOWNING Says DAVID ELLEFSON Joining KK





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Toney Moon


11 июл 2021, 11:54		А жаль. Переименовались бы в Fapping Priest, собирали бы стадионы. Появилась бы женская кавер-группа Shlicking Priestess... Эх, упускают возможность.

Kiskenbassker


11 июл 2021, 11:56		А откуда вообще информация, что Эллефсон в принципе мог рассматриваться как потенциальный участник KK's Priest?

Reflection


11 июл 2021, 12:01		Эллефсон выступал с КК на концерте раннее, отсюда и разговоры

Toney Moon


11 июл 2021, 12:02		Отсюда: Ellefson performed a full-length set of PRIEST classics with Downing, Owens and ex-JUDAS PRIEST drummer Les Binks in November 2019 in Wolverhampton, United Kingdom.


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