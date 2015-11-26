сегодня



DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing заявил, что бывший басист MEGADETH David Ellefson никогда не рассматривался как потенциальный участник группы KK'S PRIEST.



В интервью Metal Pilgrim Downing затронул вопрос о перспективе участия Ellefson'а в KK'S PRIEST. Отвечая на вопрос, был ли David когда-либо в числе претендентов на место басиста в его новой группе, K. K. сказал:



«Dave — отличный басист, и он прекрасный парень. Он настоящий джентльмен. Его любят по всей планете. Но нет — это никогда не рассматривалось, потому что я не хотел такого гибридного разделения: как MEGA-PRIEST или PRIEST-DETH; это была бы просто комбинация двух групп.



В то время Dave всё ещё играл в MEGADETH, и дела у него шли исключительно хорошо. Они собирались выступить с FIVE FINGER DEATH PUNCH, а затем должны были дать свой собственный хедлайнерский концерт, а LAMB OF GOD должны были выступить в поддержку. И всё так и получилось. Так что Дэйв был недоступен. И меньше всего мне хотелось когда-либо — даже если бы это было в планах — разрушать MEGADETH. Так что это никогда не рассматривалось».



MEGADETH уволили Ellefson'a через две недели после утечки сообщений и видео басиста, к которым причастна женщина, не являющаяся его женой.







</div>





+1 -1



( 4 ) просмотров: 864

