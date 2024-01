сегодня



Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST



Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2023, доступно для просмотра ниже:



00:04 Intro

00:05 Hellfire Thunderbolt

06:25 One More Shot At Glory

11:30 The Ripper

14:48 Reap The Whirlwind

18:39 Night Crawler

24:46 Sermons Of The Sinner

30:29 Burn In Hell

36:20 Beyond The Realms Of Death

44:20 Hell Patrol

48:45 Brothers Of The Road

52:35 The Green Manalishi

57:00 Breaking The Law

1:00:07 Victim Of Changes







