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KK's Priest

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6 янв 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

25 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

24 дек 2023 : 		 Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»

6 дек 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

8 ноя 2023 : 		 K.K. DOWNING о введении JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла: «Это был странный опыт»

29 окт 2023 : 		 Цензура добралась до KK's PRIEST

19 окт 2023 : 		 K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»

18 окт 2023 : 		 KK's PRIEST добрались до Мальты

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

12 окт 2023 : 		 Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу

9 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

29 сен 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

19 сен 2023 : 		 Документальный фильм от KK'S PRIEST

18 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»

12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

30 июн 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

20 дек 2022 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»

19 дек 2022 : 		 KK'S PRIEST объявили дату первого концерта
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Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST



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Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2023, доступно для просмотра ниже:

00:04 Intro
00:05 Hellfire Thunderbolt
06:25 One More Shot At Glory
11:30 The Ripper
14:48 Reap The Whirlwind
18:39 Night Crawler
24:46 Sermons Of The Sinner
30:29 Burn In Hell
36:20 Beyond The Realms Of Death
44:20 Hell Patrol
48:45 Brothers Of The Road
52:35 The Green Manalishi
57:00 Breaking The Law
1:00:07 Victim Of Changes




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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6 янв 2024
I
Inhuman
Очень хорошо, оба в отличной форме.
Причем в живую даже новые песни звучат приличнее. Как минимум, не режут слух, как на альбомах.
Like!1
6 янв 2024
m
michael777
Риппер просто фееричен! Супер!!! Именно так должна звучать современная группа играющая классический, колючий heavy metal.
6 янв 2024
x
xRReth
Ух как Риппер ебанул Burn In hell. Прям шикаааарно

просмотров: 500

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