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Цензура добралась до KK's PRIEST



Группа KK's PRIEST подверглась цензурированию на YouTube за последнее видео на "Hymn 66". Cнятый режиссером Mind Art Visual и загруженный на платформу в конце сентября клип, как утверждается, имеет "мрачную тематику и сцену убийства".



Downing: «Это стало настоящим шоком! Во-первых, никакой сцены убийства нет. Наш главный герой в ролике просто проходит через вымышленное превращение и на протяжении всего ролика остается живым. Учитывая, что мы находимся в преддверии Хэллоуина, я считаю тему этого ролика более чем подходящей и, безусловно, соответствующей контенту, который будет интересен всем возрастным группам на этой неделе».







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