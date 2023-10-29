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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 63
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 33
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 29
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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KK's Priest

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29 окт 2023 : 		 Цензура добралась до KK's PRIEST

19 окт 2023 : 		 K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»

18 окт 2023 : 		 KK's PRIEST добрались до Мальты

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

12 окт 2023 : 		 Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу

9 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

29 сен 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

19 сен 2023 : 		 Документальный фильм от KK'S PRIEST

18 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»

12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

30 июн 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

20 дек 2022 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»

19 дек 2022 : 		 KK'S PRIEST объявили дату первого концерта

9 дек 2022 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Будет потяжелее!»

5 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST не играл на втором альбоме KK's Priest

15 ноя 2022 : 		 KK'S PRIEST сводят альбом

10 авг 2022 : 		 K. K. DOWNING выпускает книгу

8 мар 2022 : 		 K.K. DOWNING о возможности войти в ЗСРнР

1 мар 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
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Цензура добралась до KK's PRIEST



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Группа KK's PRIEST подверглась цензурированию на YouTube за последнее видео на "Hymn 66". Cнятый режиссером Mind Art Visual и загруженный на платформу в конце сентября клип, как утверждается, имеет "мрачную тематику и сцену убийства".

Downing: «Это стало настоящим шоком! Во-первых, никакой сцены убийства нет. Наш главный герой в ролике просто проходит через вымышленное превращение и на протяжении всего ролика остается живым. Учитывая, что мы находимся в преддверии Хэллоуина, я считаю тему этого ролика более чем подходящей и, безусловно, соответствующей контенту, который будет интересен всем возрастным группам на этой неделе».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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29 окт 2023
HeliosHyperion
Хороший байт, но нет.
29 окт 2023
IJzerklompje
Представляю эдакую зумерку с полным наборов Туретта-херетта, которая посмотрела тикток с Chop Suey и заходит посмотреть "метал 2023" ища еще что-то, натыкается на кейкейприст и умирает в эллиптическом припадке от тяжести риффов и сатанинской лирики.

просмотров: 674

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