Новая песня KK'S PRIEST

"Brothers Of The Road", новая песня группы KK'S PRIEST, в состав которой входят бывшие участники JUDAS PRIEST K.K. Downing (guitar) и Tim "Ripper" Owens (vocals), а также A.J. Mills (HOSTILE), Tony Newton (VOODOO SIX) и Sean Elg (DEATHRIDERS, CAGE), доступна ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Sermons Of The Sinner", выход которого намечен на двадцатое августа на Explorer1 Music Group/EX1 Records.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).