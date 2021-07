сегодня



Новая песня KK'S PRIEST



"Brothers Of The Road", новая песня группы KK'S PRIEST, в состав которой входят бывшие участники JUDAS PRIEST K.K. Downing (guitar) и Tim "Ripper" Owens (vocals), а также A.J. Mills (HOSTILE), Tony Newton (VOODOO SIX) и Sean Elg (DEATHRIDERS, CAGE), доступна ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Sermons Of The Sinner", выход которого намечен на двадцатое августа на Explorer1 Music Group/EX1 Records.



Трек-лист:



01. Incarnation



02. Hellfire Thunderbolt



03. Sermons Of The Sinner



04. Sacerdote Y Diablo



05. Raise Your Fists



06. Brothers Of The Road



07. Metal Through And Through



08. Wild And Free



09. Hail For The Priest



10. Return Of The Sentinel

























