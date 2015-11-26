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KK's Priest

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26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

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10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

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10 май 2021 : 		 Фрагмент нового материала KK'S PRIEST

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8 янв 2021 : 		 KK'S PRIEST обещают альбом

1 сен 2020 : 		 Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...

5 июн 2020 : 		 Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью

16 май 2020 : 		 Альбом KK'S PRIEST еще не сведён

23 мар 2020 : 		 K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST

18 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»

21 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS «очень взволнован» по поводу своей новой группы с K. K. DOWNING'ом

18 фев 2020 : 		 K.K. DOWNING собрал бывших в KK'S PRIEST
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K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом



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В рамках недавнего интервью K.K. DOWNING ответил на замечание о том, что "Jugulator" и "Demolition" были несправедливо раскритикованы в своё время:

«Я думаю, что многие группы выпускают что-то либо слишком поздно, либо слишком рано. Время — очень важный фактор, и, возможно, время было выбрано не совсем удачно. Но для Ripper'а это было очень важно. Дело не столько в том, что Ripper был в группе, сколько в том, что там не было Halford'а. Это был знакомый голос, который я знаю и понимаю. Но Rob ушёл и создал три группы — не одну, не две, а три. И тоже исполнял песни PRIEST. Но да, я полагаю, что сейчас всё изменилось и фанаты возвращаются к [этим альбомам]. Да, на этих [альбомах] много гитарных партий помимо вокала — много гитарных риффов и много гитарной работы, которой, безусловно, мы безмерно гордимся».

K.K. DOWNING Praises TIM





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


26 июн 2021, 11:36		Ну альбомы-то реально прикольные

olly71


26 июн 2021, 12:50		....... и именно поэтому он был совершенно не против его увольнения из группы . Лицемерие оно такое .

artmageddon


26 июн 2021, 13:05		еще бы новый альбом КК был бы в духе Джугулатора, но не судьба, судя по двум песням


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