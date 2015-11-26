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K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом



В рамках недавнего интервью K.K. DOWNING ответил на замечание о том, что "Jugulator" и "Demolition" были несправедливо раскритикованы в своё время:



«Я думаю, что многие группы выпускают что-то либо слишком поздно, либо слишком рано. Время — очень важный фактор, и, возможно, время было выбрано не совсем удачно. Но для Ripper'а это было очень важно. Дело не столько в том, что Ripper был в группе, сколько в том, что там не было Halford'а. Это был знакомый голос, который я знаю и понимаю. Но Rob ушёл и создал три группы — не одну, не две, а три. И тоже исполнял песни PRIEST. Но да, я полагаю, что сейчас всё изменилось и фанаты возвращаются к [этим альбомам]. Да, на этих [альбомах] много гитарных партий помимо вокала — много гитарных риффов и много гитарной работы, которой, безусловно, мы безмерно гордимся».







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