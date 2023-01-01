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*Новое видео KING DIAMOND 22
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KK's Priest

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|||| 8 ноя 2023

K.K. DOWNING о введении JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла: «Это был странный опыт»



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В недавнем интервью испанскому изданию The Metal Circus гитарист-основатель JUDAS PRIEST Kenneth "K.K." Downing рассказал, какие эмоции он испытал, воссоединившись со своей бывшей группой для выступления на прошлогодней церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла:

«Это был странный опыт, потому что я был в восторге, когда менеджмент JUDAS PRIEST сообщил мне, что нас вводят в Зал славы рок-н-ролла. Но потом я был потрясён, когда нам с Les'ом Binks'ом [бывшим барабанщиком JUDAS PRIEST, который также был введён в Зал] менеджмент написал: "К вашему сведению, вы являетесь гостями группы". И я подумал: "О чёрт. Ну вот, началось. Мы не можем просто пойти туда и хорошо провести время. Так и будет". Так всё и было — отдельные дорожки, отдельные гримёрки, отдельные гостиницы. Я не мог пройтись с ними по красной дорожке. И я подумал: "Это очень обидно". Я посвятил свою жизнь этой группе. Я посвятил ей свою жизнь. Я никогда не уходил из группы, чтобы записываться с другими музыкантами, как это делали Rob [Halford, вокалист JUDAS PRIEST] и Glenn [Tipton, гитарист JUDAS PRIEST]. Я был предан и верен JUDAS PRIEST, потому что я её основал. Я привёл этих ребят в группу, и я был предан ей, а со мной так обращаются. И я подумал: "Это полная ерунда".

Но как бы то ни было, мы с Les'ом приехали. Я сказал: "Давай. Поедем в Лос-Анджелес. Выпьем по паре кружек пива и насладимся процессом". И мы так и поступили. Но сценический опыт, на мой взгляд, не был похож на то, что я помню. Там было два барабанщика, три гитариста. Я подумал: "Это джем-сейшн. Но в любом случае, я просто буду наслаждаться и отрываться". Так я и поступил».




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