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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 85
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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 85
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 49
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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KK's Priest

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26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

25 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

24 дек 2023 : 		 Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»

6 дек 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

8 ноя 2023 : 		 K.K. DOWNING о введении JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла: «Это был странный опыт»

29 окт 2023 : 		 Цензура добралась до KK's PRIEST

19 окт 2023 : 		 K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»

18 окт 2023 : 		 KK's PRIEST добрались до Мальты

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

12 окт 2023 : 		 Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу

9 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

29 сен 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

19 сен 2023 : 		 Документальный фильм от KK'S PRIEST

18 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»

12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

30 июн 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

20 дек 2022 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»

19 дек 2022 : 		 KK'S PRIEST объявили дату первого концерта

9 дек 2022 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Будет потяжелее!»
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Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST



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Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.




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