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KK's PRIEST добрались до Мальты



KK's PRIEST 14 октября отыграли в Aria Complex, San Gwann, Malta.



Сет-лист:



01. Hellfire Thunderbolt

02. One More Shot At Glory

03. The Ripper (JUDAS PRIEST cover)

04. Reap The Whirlwind

05. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)

06. Sermons Of The Sinner

07. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)

08. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST cover)

09. Hell Patrol (JUDAS PRIEST song)

10. Brothers Of The Road

11. Metal Meltdown (JUDAS PRIEST song)

12. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

13. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)

14. Victim Of Changes (JUDAS PRIEST song)

15. Raise Your Fists

16. Strike Of The Viper







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