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KK's Priest

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26 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»

4 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу

27 дек 2021 : 		 K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»

9 дек 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»

8 дек 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию

26 ноя 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник

14 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»

6 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году

5 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству

3 окт 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов

1 окт 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»
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Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»



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Гитарист KK'S PRIEST K. K. Downing прокомментировал решение насчёт перемен в составе JUDAS PRIEST:

«Я как все. Я в полном недоумении. Это было так экстремально и оскорбительно в некотором смысле, и я думаю, и для Glenn'а тоже. Это была своего рода пощёчина, говорящая: "Хорошо, двое парней сделали это, но мы думаем, что один парень мог бы сделать то, что..." Это в некотором роде заставило нас и всё, что мы сделали и создали, было лишним, и не имело той ценности, которая... Я уверен, что Glenn согласится со мной, что это всё-таки имеет ценность».

Далее К. К. сказал, что для PRIEST «очень странно даже думать о возможности выступать в формате квартета»:

«Должно быть, есть что-то за кулисами, чего мы не знаем. Мне как-то неловко, ребята, потому что я и Glenn — для меня это JUDAS PRIEST. Я думаю, что у меня есть право так говорить, после того, как я провёл всю жизнь в группе. И имидж, и всё остальное, и все шоу, и вся работа, и все альбомы — всё вращается вокруг этого. Я к тому, что если вы не видите красные штаны Gleen'а на сцене, то это не JUDAS PRIEST, верно?

Хорошо, я создал образ с flying V, длинными светлыми волосами, кожей и шипами, — я придумал его.

Легко использовать колесо, но изобрести его — это совсем другая история».

K.K. DOWNING Weighs In On JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nepalcev


26 янв 2022, 15:52		Да они его троллят!!!)))


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