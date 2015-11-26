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Гитарист KK'S PRIEST : «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»



Гитарист KK'S PRIEST K. K. Downing прокомментировал решение насчёт перемен в составе JUDAS PRIEST:



«Я как все. Я в полном недоумении. Это было так экстремально и оскорбительно в некотором смысле, и я думаю, и для Glenn'а тоже. Это была своего рода пощёчина, говорящая: "Хорошо, двое парней сделали это, но мы думаем, что один парень мог бы сделать то, что..." Это в некотором роде заставило нас и всё, что мы сделали и создали, было лишним, и не имело той ценности, которая... Я уверен, что Glenn согласится со мной, что это всё-таки имеет ценность».



Далее К. К. сказал, что для PRIEST «очень странно даже думать о возможности выступать в формате квартета»:



«Должно быть, есть что-то за кулисами, чего мы не знаем. Мне как-то неловко, ребята, потому что я и Glenn — для меня это JUDAS PRIEST. Я думаю, что у меня есть право так говорить, после того, как я провёл всю жизнь в группе. И имидж, и всё остальное, и все шоу, и вся работа, и все альбомы — всё вращается вокруг этого. Я к тому, что если вы не видите красные штаны Gleen'а на сцене, то это не JUDAS PRIEST, верно?



Хорошо, я создал образ с flying V, длинными светлыми волосами, кожей и шипами, — я придумал его.



Легко использовать колесо, но изобрести его — это совсем другая история».







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