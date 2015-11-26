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K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»



K. K. DOWNING в рамках недавнего разговора затронул тему сольных альбомов ROB'a HALFORD'a:



«Я был преданным фанатом Priest, и если у меня был сильный материал, он всегда попадал в Judas Priest. У Rob'а, например, было несколько неплохих песен, когда он работал с Roy'ем Z (на своих сольных альбомах), занимаясь сочинением песен, но я думаю, что эти песни должны были попасть в Judas Priest. Всё, что у меня было сильного, оказалось в Judas Priest. Я никогда не использовал сильный материал на стороне. Поэтому я думаю, что в конце 2010 года, когда Rob выпустил два студийных альбома и совершил мировое турне в том году, всё пошло наперекосяк. Не только со мной, но и вообще со всеми. Было много причин, но мне казалось, что если есть проблемы, которые действительно нужно обсудить, они будут решены, но не мной. От меня просто ожидали, что я буду следовать по пятам за людьми, которые считали, что они решат эти вопросы».

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