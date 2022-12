сегодня



Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»



В новом интервью The Metal Voice бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens рассказал о ходе работы над вторым альбомом своей новой группы KK'S PRIEST, которую вместе с ним основал ещё один бывший участник JUDAS PRIEST, гитарист Kenneth "K. K." Downing:



«Я только что закончил запись вокала для последней песни, пару дней назад. Я уверен, что мне придётся вернуться и кое-что переделать в моих партиях — может быть, добавить какие-то части. Я записал много вокала.



Мне очень нравится новый материал. А музыка, которую мне прислали, всё ещё нуждалась в дополнительных гитарных партиях. Потому что мне прислали её на ранней стадии, а сейчас был добавлен новый материал: [K. K.] и [гитарист] A. J. [Mills] были в студии и занимались всем этим.



Работа над альбомом близка к завершению. Сейчас идёт процесс сведения, продюсирования материала и перемещения некоторых частей».



Что касается музыкального направления второго альбома KK'S PRIEST, Owens сказал:



«На самом деле он мне очень нравится. Я думаю, это новый уровень по сравнению с предыдущим альбомом [2021 года "Sermons Of The Sinner"]. Я считаю, что тот альбом был идеальным.



Я отвечал людям, когда они спрашивали [о "Sermons Of The Sinner"]: "Он звучит как PRIEST". Но на самом деле альбом звучит как K. K. Downing. Он сочинил всё это. Но следующий альбом, я думаю, будет таким же или даже лучше. В вокальном плане он стал немного тяжелее. В нём по-прежнему много высоких частот, но вокал стал более жёстким. В нём есть мелодичный, красивый вокал, но он просто более жёсткий. Мне очень понравилось работать над этой пластинкой».







