K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST



Гитарист-основатель JUDAS PRIEST K. K Downing рассказал KNAC.COM о "Sermons Of The Sinner", предстоящем дебютном альбоме KK'S PRIEST — его новой группы.



По поводу того, как возник проект, K. K рассказал:



«Наверное, прошло не менее полутора лет с тех пор, как я впервые сел за стол и подумал: "Интересно, смогу ли я сочинить альбом". И у меня получилось довольно быстро. Итак, у меня были практически все песни, содержание, направление и всё остальное в течение четырёх недель. И тогда я действительно начал нажимать на кнопки и приводить всё в движение. В то время у меня были варианты. Если бы мы смогли сделать пластинку примерно за шесть месяцев, тогда мы могли бы дать несколько концертов. Именно это и происходило в то время. И у нас действительно было несколько предложений о выступлениях, но тут начались проблемы с COVID, и всё застопорилось. Тогда я немного отпустил педаль и подумал: "Ладно, то, что есть, действительно неплохо, и мне это нравится, но теперь, при наличии времени, рабочей силы и денег всё может быть ещё лучше". Так что я позволил себе сделать шаг назад, подвести итоги и убедиться, что всё настолько хорошо, насколько это вообще возможно».



На вопрос о том, сотрудничал ли он с другими музыкантами при работе над материалом для "Sermons Of The Sinner", Downing ответил так:



«Изначально я ни с кем не сотрудничал, потому что мы были разбросаны по разным точкам, с ограничениями на поездки. Но для начала всё было не так уж плохо, но я не знал, что у меня есть, а чего нет. Последнее, что ты хочешь сделать, это представить музыку, которая не очень хороша, коллегам-музыкантам, потому что они знают разницу между хорошим и плохим. Поэтому я как бы зациклился на себе, потому что чувствовал, что вся ответственность лежит в значительной степени на мне. Написав столько песен ранее, за многие десятилетия, я должен был как бы включить кран, чтобы посмотреть, что выйдет, если вообще что-то выйдет. Кое-что вышло, и я начал работу, но нужно было приукрасить одно, другое. Так что я собрал остальных ребят, но всё уже было записано. И нам посчастливилось заполучить Ripper'a и Sean'a на некоторое время, чтобы выполнить задачу. Вот так всё и произошло, потому что я чувствовал, что в материале было много необходимых ингредиентов. В моём сознании есть маленький переключатель для контроля качества, и мне это либо нравится, либо не нравится. Это сложно. И поэтому я не знал, каково это — сочинять с другими людьми после того, как я привык к трио авторов песен в течение стольких лет, понимаете? Поэтому я хотел посмотреть, что я смогу сделать один. Но уже сейчас я работаю над материалом для второго альбома, и мы будем делать его совместно».













