15 ноя 2022



KK'S PRIEST сводят альбом



Гитарист KK'S PRIEST K.K. Downing в недавнем интервью рассказал о новом альбоме:



«Это скоро случится, зуб даю. Все будет связано между собой и скреплено намертво, так что мы выпустим альбом в ближайшее время. Он более чем в порядке; мы находимся в процессе сведения.



Все замечательно. Я не могу дождаться. Это так утомительно. Хочется, чтобы все вышло немедленно. Но всё обязательно будет, жду этого момента!»







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