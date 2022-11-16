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Умер Дэн Маккаферти
53
BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч...
27
SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»
23
Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»
19
Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX
14
все новости группы
KK's Priest
Великобритания
Heavy Metal
https://www.kkspriest.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/KKsPriest
15 ноя 2022
:
KK'S PRIEST сводят альбом
10 авг 2022
:
K. K. DOWNING выпускает книгу
8 мар 2022
:
K.K. DOWNING о возможности войти в ЗСРнР
1 мар 2022
:
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
15 фев 2022
:
K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших
8 фев 2022
:
Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР
26 янв 2022
:
Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»
4 янв 2022
:
Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу
27 дек 2021
:
K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»
9 дек 2021
:
K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»
8 дек 2021
:
Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию
26 ноя 2021
:
Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник
14 окт 2021
:
Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»
6 окт 2021
:
Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году
5 окт 2021
:
Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству
3 окт 2021
:
Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов
1 окт 2021
:
Новое видео KK'S PRIEST
29 сен 2021
:
Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»
1 сен 2021
:
Гитарист KK'S PRIEST — о бывших
26 авг 2021
:
Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы
25 авг 2021
:
Новое видео KK'S PRIEST
19 авг 2021
:
Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви
14 авг 2021
:
K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»
4 авг 2021
:
K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»
3 авг 2021
:
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»
26 июл 2021
:
Новое видео KK'S PRIEST
23 июл 2021
:
Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен
22 июл 2021
:
Новая песня KK'S PRIEST
11 июл 2021
:
DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST
9 июл 2021
:
K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной
8 июл 2021
:
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»
5 июл 2021
:
K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»
30 июн 2021
:
K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST
29 июн 2021
:
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»
26 июн 2021
:
K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом
23 июн 2021
:
K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел
21 июн 2021
:
KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST
20 июн 2021
:
Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN
17 июн 2021
:
Новое видео KK'S PRIEST
17 июн 2021
:
K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»
16 июн 2021
:
K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST
11 июн 2021
:
K.K. DOWNING — о названии группы
10 июн 2021
:
TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST
1 июн 2021
:
K.K. DOWNING выбрал «бога рока»
26 май 2021
:
Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?
19 май 2021
:
Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST
12 май 2021
:
Новое видео KK'S PRIEST
10 май 2021
:
Фрагмент нового материала KK'S PRIEST
6 май 2021
:
K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»
8 янв 2021
:
KK'S PRIEST обещают альбом
1 сен 2020
:
Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...
5 июн 2020
:
Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью
16 май 2020
:
Альбом KK'S PRIEST еще не сведён
23 мар 2020
:
K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST
18 мар 2020
:
TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»
21 фев 2020
:
TIM 'RIPPER' OWENS «очень взволнован» по поводу своей новой группы с K. K. DOWNING'ом
18 фев 2020
:
K.K. DOWNING собрал бывших в KK'S PRIEST
15 ноя 2022
KK'S PRIEST сводят альбом
Гитарист KK'S PRIEST K.K. Downing в недавнем интервью рассказал о новом альбоме:
«Это скоро случится, зуб даю. Все будет связано между собой и скреплено намертво, так что мы выпустим альбом в ближайшее время. Он более чем в порядке; мы находимся в процессе сведения.
Все замечательно. Я не могу дождаться. Это так утомительно. Хочется, чтобы все вышло немедленно. Но всё обязательно будет, жду этого момента!»
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16 ноя 2022
father
О, крутяк, я уж думал, что была одноразовая акция
1
просмотров: 234
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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