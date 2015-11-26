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KK's Priest

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Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN



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В новом интервью подкасту "Talk Toomey" бывший гитарист JUDAS PRIEST К.К. Downing лестно отозвался о британских легендах хэви-металла IRON MAIDEN, с которыми PRIEST гастролировали почти четыре десятилетия назад:

«Я должен сказать, что очень ценю великих IRON MAIDEN, потому что, и это очевидно, они являются британцами — JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, SAXON, неважно. И если подумать, то их действительно недостаточно — на фоне этих групп должно было появиться гораздо больше. Так что, возможно, это время ещё придёт.

Всегда говорят о новой волне британского хэви-металла, которой, очевидно, были IRON MAIDEN, SAXON и DEF LEPPARD, но у нас нет "новой новой" волны. У нас была одна волна... Возможно, мы были первыми, скажем так; вторыми — те ребята; но где же третья [волна]?

Но да — поздравляю этих ребят с тем, что они стали колоссальными, и, естественно, я испытываю к ним глубокое уважение. И я должен похвалить этих ребят за их трудовую этику. Чувак, они объехали весь свет. Откуда они черпают энергию?»

Когда ведущий Джошуа Туми сказал Downing'у, что в своей автобиографии 2018 года "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest" он иногда немного завидует успеху MAIDEN, К. К. сказал:

«Должен признать, что IRON MAIDEN сделали ужасно много правильных вещей, в то время как мы сделали некоторые вещи не очень правильно, как я считаю. Но я всё равно безмерно горжусь тем успехом, которого мы достигли, и тем, что мы сделали. Я имею в виду, что мы были довольно эклектичны в отношении альбомов: мы делали какие-то новые повороты и всё такое. Потому что мы всегда чувствовали, что в ранние дни это был наш долг — расширить спектр фэн-базы металла. Потому что мы могли делать такие песни, как, например, "Blood Red Skies" или "Living After Midnight"... И ещё много чего помимо этого. Так что мы всегда не то чтобы экспериментировали, а просто раздвигали границы, может быть, иногда заходя слишком далеко, возможно, для некоторых фанатов. И поэтому у нас было разделение фанатов, когда одним нравился тот JUDAS PRIEST, а другим — этот JUDAS PRIEST — более мрачный и более роковый. Потому что в ранние годы такие группы, как мы, не могли давать концерты; мы не могли получить контракты на запись, мы не могли выступать. Поэтому нам приходилось быть более гибкими с нашим материалом. Я думаю, когда появились такие группы, как IRON MAIDEN, они нашли своё направление и придерживались его. И этот элемент постоянства с такими группами, как могучие AC/DC и другие, работает очень и очень хорошо. А также они постоянны в том, что просто выходят из года в год на сцену и усердно работают. Мы ведь записали два студийных альбома за один год — в 1979-м или что-то в этом роде. И мы очень много гастролировали».

Ex-JUDAS PRIEST Guitarist K.K. DOWNING Has





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Reflection


20 июн 2021, 17:11		"Всегда говорят о новой волне британского хэви-металла, которой, очевидно, были IRON MAIDEN, SAXON и DEF LEPPARD, но у нас нет "новой новой" волны. У нас была одна волна... Возможно, мы были первыми, скажем так; вторыми — те ребята; но где же третья [волна]?"

Да ладно, в 90ых была неплохая волна виде Paradise Lost, Anathema, My Dying Bride, Cradle of Filth и т д


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