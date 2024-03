сегодня



Видео с выступления KK'S PRIEST



Видео с выступления KK'S PRIEST, состоявшегося 13 марта в Town Ballroom, Buffalo, New York, доступно для просмотра ниже:



00:00:00 Hellfire Thunderbolt

00:06:32 One More Shot At Glory

00:11:41 The Ripper

00:15:24 Reap The Whirlwind

00:19:17 Night Crawler

00:25:12 Burn In Hell

00:30:42 Beyond The Realms Of Death

00:38:47 Hell Patrol

00:43:50 Brothers Of The Road

00:48:37 The Green Manalishi

00:53:19 Breaking The Law

00:57:02 Victim Of Changes



Encore:

01:07:21 Strike Of The Viper

01:11:41 Raise Your Fists







