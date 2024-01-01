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KK's Priest

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Видео с выступления KK'S PRIEST



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Видео с выступления KK'S PRIEST, состоявшегося 13 марта в Town Ballroom, Buffalo, New York, доступно для просмотра ниже:

00:00:00 Hellfire Thunderbolt
00:06:32 One More Shot At Glory
00:11:41 The Ripper
00:15:24 Reap The Whirlwind
00:19:17 Night Crawler
00:25:12 Burn In Hell
00:30:42 Beyond The Realms Of Death
00:38:47 Hell Patrol
00:43:50 Brothers Of The Road
00:48:37 The Green Manalishi
00:53:19 Breaking The Law
00:57:02 Victim Of Changes

Encore:
01:07:21 Strike Of The Viper
01:11:41 Raise Your Fists




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