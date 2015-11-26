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K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST : «Я долго бился над названием»



В новом интервью для The Metal Voice гитарист-основатель JUDAS PRIEST K. K. Downing подробно рассказал о своём решении назвать свою новую группу KK'S PRIEST, что является очевидным намёком на его бывшую группу.



K. K. рассказал следующее:



«Я долго бился над названием, но я не хотел называть группу чем-то, что было бы полностью оторвано от моей истории и моего наследия. Я хочу, чтобы эта группа была немного из прошлого, потому что в ней Ripper, Les [Binks, бывший барабанщик JUDAS PRIEST] тоже собирался быть [частью группы]. Les собирается выступить с нами на некоторых предстоящих концертах, и это здорово.



Для меня это сумерки. За спиной у меня ужасно много десятилетий — гораздо больше, чем впереди [смеётся], но это всё для того, чтобы радоваться, праздновать. Это юбилей, и сейчас нет времени на глупости. Мы будем веселиться, а если кто-то захочет выйти с нами на сцену, сыграть с нами и выступить в качестве гостя, то это тоже будет замечательно».



Очевидно, имея в виду нынешний состав JUDAS PRIEST, включая его сменщика Richie Faulkner'a, К. К. сказал:



«Эти парни там — некоторых я никогда не видел — они играют мои песни как PRIEST. Так почему же я не могу быть PRIEST'ом?



Я был там с самого начала. Я просто не хотел оставлять PRIEST позади. Я не могу просто назвать себя WILD CRAZY BOYS — чем-то, что не ассоциируется со мной и моей жизнью.



Я должен быть честным, и я знаю, что у JUDAS PRIEST появилось много новых и молодых поклонников, и я желаю им всего наилучшего, но я смотрю на группу, и это не та группа, которую я знал 40 лет. Для меня это не та же самая группа.



Когда вокалист Rob [Halford] покинул PRIEST на все эти годы — 14 лет — и забрал с собой [барабанщика] Scott'a [Travis'a], это было плохое время для нас.



Есть Rob и Ian [Hill, бас-гитарист в нынешней гастрольной инкарнации PRIEST], или есть я и Ripper [в KK'S PRIEST]. Но как уж есть».







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