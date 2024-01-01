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*SLAYER вернулись! 75
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах 20
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KK's Priest

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27 фев 2024 : 		 K. K. DOWNING об эволюции металла

6 янв 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

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6 дек 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

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12 окт 2023 : 		 Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу

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29 сен 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

19 сен 2023 : 		 Документальный фильм от KK'S PRIEST

18 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»

12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

30 июн 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

20 дек 2022 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»
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K. K. DOWNING об эволюции металла



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В новом интервью The Times оригинального гитариста JUDAS PRIEST и нынешнего лидера KK'S PRIEST K. K. Downing'a спросили, что, по его мнению, делает металхэдов уникальными. Он ответил:

«Это увлечение группами, которые развивались, которые заимствовали музыку из блюза и прогрессивного блюза в конце 60-х и начале 70-х. У нас даже рока не было до 1970 года или около того. Именно тогда я впервые открыл для себя такие группы, как LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE и некоторые другие, которые впервые стали называться "рок-группами", а не прогрессив-блюзовыми. А затем, конечно, хард-рок и тяжёлый рок превратились в тяжёлый металл, так что поклонники металла неизбежно оказались в то время с нами и проделали этот путь вместе с нами или, возможно, открыли для себя эти группы позже, что тоже неплохо. Я думаю, можно назвать всё это "классическим роком" или "классическим металлом", и это всё что угодно, начиная с DOKKEN, VAN HALEN, JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN и SCORPIONS, и так далее — ACCEPT, SAXON и UFO. Все эти группы привели нас в 1990-е, когда появился новый, другой вид металла, будь то MEGADETH, PANTERA, METALLICA и многие другие группы, которые вывели его на новый уровень. Тогда появились трэш-металл, дэт-металл, христианский металл и многое другое. Великая эволюция, которая привела нас к тому моменту, в котором мы находимся сегодня, была потрясающим путешествием. И я рад заявить, что многие поклонники металла любят классический металл и новые металлические группы, и это очень приятно. В какой-то момент он может оказаться под угрозой исчезновения. Мы находимся в том возрасте, когда теряем многих людей и дорогих друзей, таких как Эдди [Ван Хален] и Джефф Бек, но мы будем заниматься своим делом так долго, как только сможем. Во всяком случае, я буду пополнять коллекцию [альбомов], и очень надеюсь, что фэнам это понравится».




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