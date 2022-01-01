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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
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*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
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KK's Priest

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Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла



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В новом интервью YouTube-шоу Кайли Олссон из "Life In Six Strings" бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing рассказал о своей роли в одной из старейших и самых известных групп, синонимичных созданию хэви-металла, наряду с BLACK SABBATH:

«Имейте в виду: я был молодым парнем, подростком, желающим услышать больше подобной музыки, которую я слышал урывками, но у меня была потребность в ней, и я был расстроен тем, что мне её не хватало, поэтому я был вынужден создать её. Потому что её по сути не существовало. Потому что я хотел больше подобного. Я решил: "Хорошо, я сочиню музыку, которую хотел бы слушать сам, и надеюсь, что есть ещё много людей, таких как я, которые будут так же относиться к этой музыке, которая сделает для нас — белых детей из рабочего класса — то же самое, что блюз сделал для страдающих людей, и помог им пройти через борьбу рабочего класса и угнетение; может быть, эта музыка сможет сделать то же самое для нас". Вот что такое хэви-металл для меня. И он объединил нас всех, потому что мы все можем быть причастными. Так что это очень интересная тема. И именно поэтому она создаётся, потому что если у вас нет создателей, у вас не будет аудитории, которая решит: "Мне это нравится". Поэтому сначала нужно создать её. Так что, на мой взгляд, помимо великих прогрессивных блюзовых групп у нас были... Следующий шаг — JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH, SCORPIONS, UFO, ACCEPT... Так что у нас есть все эти группы, и в конце концов их новая волна, кто бы это ни был, тоже начинает приходить, ещё у нас появились IRON MAIDEN, SAXON и следующий уровень так называемой новой волны британских хэви-металл-групп. Так что это интересная концепция. Вот почему я рад и чувствую себя таким счастливым, что родился в 1951-м году. Хэви-металл должен был появиться примерно в то время, когда мне было 16, 17, скажем, 18 лет, чтобы я смог создать всё это для других людей, а они могли бы это слушать».

Ex-JUDAS PRIEST Guitarist K.K. DOWNING Discusses His Role In Creation Of Heavy Metal Genre





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
1 мар 2022, 18:36
Мне казалось, музыку Judas Priest изобрели еще в 71 году, на альбоме Fireball, до всяких там их знаковых знаковых Stained Class.

Ну, по крайней мере до 80-82 года Judas Priest не имел своего музыкального яркого лица, лишь выделанную лакированную кожу на своих задницах, лол. Но при этом тот же Мэйдн с первого же альбома задвинул все их деяние разом.


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