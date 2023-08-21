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*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 26
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 22
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KK's Priest

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21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

30 июн 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

20 дек 2022 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»

19 дек 2022 : 		 KK'S PRIEST объявили дату первого концерта

9 дек 2022 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Будет потяжелее!»

5 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST не играл на втором альбоме KK's Priest

15 ноя 2022 : 		 KK'S PRIEST сводят альбом

10 авг 2022 : 		 K. K. DOWNING выпускает книгу

8 мар 2022 : 		 K.K. DOWNING о возможности войти в ЗСРнР

1 мар 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла

15 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР

26 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»

4 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу

27 дек 2021 : 		 K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»

9 дек 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»

8 дек 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию

26 ноя 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник

14 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»

6 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году

5 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству
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Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу



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Tim "Ripper" Owens в недавней беседе рассказал об ощущениях и реакции на первое шоу KK'S PRIEST:

«Это что-то невероятное! Я полагаю, что если кто-то читал рецензии или видел что-либо о нем, то это было великолепно. Мне всегда смешно, когда я читаю, что кто-то был шокирован тем, что это было так хорошо, как было. Но я полагаю, что их шокирует то, что у нас довольно большая постановка, пиротехника, экраны. Я к тому, что у нас отличное шоу. Это дорогостоящее шоу, и оно великолепно. Но мы были в ударе. Мы становимся лучше с каждым выступлением, как и положено. Когда ты выходишь на сцену в новом составе и выступаешь в таком составе. Но это было очень, очень здорово. В данный момент я пою так здорово, как не пел всю свою жизнь. А вот на следующей неделе, возможно, уже не буду. Мне почти 56, так что все возможно, но я был в огне. все полностью контролировал и, главное, все это было очень весело и круто, чувак!»




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21 авг 2023
Aiming High
Насчет вокала полностью согласен,он был великолепен.Если что ни разву не фанат Оуэнса,узнал о нем относительно недавно.

просмотров: 279

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