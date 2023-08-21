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Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу



Tim "Ripper" Owens в недавней беседе рассказал об ощущениях и реакции на первое шоу KK'S PRIEST:



«Это что-то невероятное! Я полагаю, что если кто-то читал рецензии или видел что-либо о нем, то это было великолепно. Мне всегда смешно, когда я читаю, что кто-то был шокирован тем, что это было так хорошо, как было. Но я полагаю, что их шокирует то, что у нас довольно большая постановка, пиротехника, экраны. Я к тому, что у нас отличное шоу. Это дорогостоящее шоу, и оно великолепно. Но мы были в ударе. Мы становимся лучше с каждым выступлением, как и положено. Когда ты выходишь на сцену в новом составе и выступаешь в таком составе. Но это было очень, очень здорово. В данный момент я пою так здорово, как не пел всю свою жизнь. А вот на следующей неделе, возможно, уже не буду. Мне почти 56, так что все возможно, но я был в огне. все полностью контролировал и, главное, все это было очень весело и круто, чувак!»







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