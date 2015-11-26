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KK's Priest

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9 дек 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»

8 дек 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию

26 ноя 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник

14 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»

6 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году

5 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству

3 окт 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов

1 окт 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

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K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»



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В рамках недавней беседы K. K. Downing ответил на вопрос, как он воспринял тот факт, что на место Glenn'a Tiptin'a в JUDAS PRIEST взяли Andу Sneap'a:

«Я был шокирован и ошеломлён, когда мне не позвонили, потому что я сидел и ждал этой возможности. Ладно, они взяли на моё место Richie [Faulkner'а] [в 2011 году] — они хотели его — но в какой-то момент я почувствовал, что возможность ещё представится, когда бы это ни случилось. Поэтому когда Glenn передал своё место Andy, я был в недоумении. Я считаю Andy другом — я был в его студии, работал там, и мы общаемся. И он сам признаётся: даже в своей собственной группе HELL он не был лид-гитаристом, потому что лид-гитаристом был Kevin [Bower]. Так что я подумал, что это очень странно, так как это изменило ход истории группы, правда. Но я продолжал спрашивать их: "Вы уверены, что дверь [закрыта]?" Потому что Andy всегда говорил, что он готов уйти в любой момент, чтобы я вернулся [в группу], и он сказал в прессе, что будет делать это до тех пор, пока они просят его об этом. И с тех пор они сказали, что Andy — только их гастрольный гитарист, так что у них только один гитарист, насколько я понимаю. Но в любом случае этому не суждено было случиться. Они натравили на меня своих адвокатов и не хотели иметь со мной дела, так что я просто [решил] двигаться дальше».

K.K. DOWNING:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Rutger


9 дек 2021, 20:12		Понятно желание КК самоубедить себя, но Снип матерый продюсер и оказывает немалое влияние на процесс сочинения. Его явно притянули на ради роли "гастрольного гитариста", на сцене он весьма скромен.
Думаю, ранжир по влиянию на материал там такой - Хэлфорд, Снип, Фолкнер (здоровья ему), остальные.


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