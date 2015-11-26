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K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»



В рамках недавней беседы K. K. Downing ответил на вопрос, как он воспринял тот факт, что на место Glenn'a Tiptin'a в JUDAS PRIEST взяли Andу Sneap'a:



«Я был шокирован и ошеломлён, когда мне не позвонили, потому что я сидел и ждал этой возможности. Ладно, они взяли на моё место Richie [Faulkner'а] [в 2011 году] — они хотели его — но в какой-то момент я почувствовал, что возможность ещё представится, когда бы это ни случилось. Поэтому когда Glenn передал своё место Andy, я был в недоумении. Я считаю Andy другом — я был в его студии, работал там, и мы общаемся. И он сам признаётся: даже в своей собственной группе HELL он не был лид-гитаристом, потому что лид-гитаристом был Kevin [Bower]. Так что я подумал, что это очень странно, так как это изменило ход истории группы, правда. Но я продолжал спрашивать их: "Вы уверены, что дверь [закрыта]?" Потому что Andy всегда говорил, что он готов уйти в любой момент, чтобы я вернулся [в группу], и он сказал в прессе, что будет делать это до тех пор, пока они просят его об этом. И с тех пор они сказали, что Andy — только их гастрольный гитарист, так что у них только один гитарист, насколько я понимаю. Но в любом случае этому не суждено было случиться. Они натравили на меня своих адвокатов и не хотели иметь со мной дела, так что я просто [решил] двигаться дальше».







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