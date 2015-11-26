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KK's Priest

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3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

26 май 2021 : 		 Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?

19 май 2021 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST

12 май 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового материала KK'S PRIEST

6 май 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»

8 янв 2021 : 		 KK'S PRIEST обещают альбом
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing, который сейчас занимается продвижением дебютного альбома своей новой группы KK'S PRIEST, обсудил свои 50 лет в жанре «тяжёлый металл» в новом интервью El Cuartel Del Metal:

«Я всем — всей своей жизнью и всем своим существованием — обязан металлу. Потому что я присутствовал при его зарождении, когда его ещё не существовало, как не существовало и тяжёлого рока. Даже рока не существовало на самом деле. У нас был рок-н-ролл в начале 60-х, но это было другое. Это были Билл Хейли, Элвис [Пресли] и Чак Берри. Но у нас не было рока. У нас был блюз, который превратился в прогрессивный блюз, и это было здорово. Было так много великих прогрессивных блюзовых групп. Но у нас не было той музыки, которую я действительно хотел слушать всё больше и больше. И поэтому я встал на этот путь, чтобы попытаться стать частью нового стиля, создавать его и помогать это делать, насколько это было в моих силах.

Но да — безусловно, я всем обязан металлу. И сейчас я счастлив, что снова делаю это так, как делал всегда, чтобы отдать как можно больше этой замечательной музыке. В то же время альбом "Sermons Of The Sinner" поднял красные флаги и указал на потенциальную хрупкость этой музыки. Потому что мы теряем многих друзей слишком часто. За последние пару дней мы потеряли пару хороших друзей — из METAL CHURCH и ZZ TOP. А мне в этом году 70 лет. Я не хочу, чтобы через пятьдесят лет моя любимая музыка стала страницей в учебнике истории; я хочу, чтобы она продолжала существовать. Отсюда и название "Sermons Of The Sinner" [он имеет в виду первый альбом KK'S PRIEST]. Может быть, это поможет нам продолжать идти вперёд и снова стать массовым явлением, чтобы продолжать создавать эту музыку, а не просто слушать людей, которым нравится критиковать что-то, только потому, что это существует уже 40 или 50 лет и пора двигаться дальше. Не-а. Мы не хотим этого, потому что если посмотреть на всех великих классических музыкантов XVI, XVII и XVIII веков, мы хотим этого сейчас. Есть много людей, которые хотят этого, хотят больше такой музыки и дорожат ей. И в какой-то момент люди пускают это на самотёк и пренебрегают всем. Надеюсь, с нашей музыкой такого никогда не случится».



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