Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing, который сейчас занимается продвижением дебютного альбома своей новой группы KK'S PRIEST, обсудил свои 50 лет в жанре «тяжёлый металл» в новом интервью El Cuartel Del Metal:



«Я всем — всей своей жизнью и всем своим существованием — обязан металлу. Потому что я присутствовал при его зарождении, когда его ещё не существовало, как не существовало и тяжёлого рока. Даже рока не существовало на самом деле. У нас был рок-н-ролл в начале 60-х, но это было другое. Это были Билл Хейли, Элвис [Пресли] и Чак Берри. Но у нас не было рока. У нас был блюз, который превратился в прогрессивный блюз, и это было здорово. Было так много великих прогрессивных блюзовых групп. Но у нас не было той музыки, которую я действительно хотел слушать всё больше и больше. И поэтому я встал на этот путь, чтобы попытаться стать частью нового стиля, создавать его и помогать это делать, насколько это было в моих силах.



Но да — безусловно, я всем обязан металлу. И сейчас я счастлив, что снова делаю это так, как делал всегда, чтобы отдать как можно больше этой замечательной музыке. В то же время альбом "Sermons Of The Sinner" поднял красные флаги и указал на потенциальную хрупкость этой музыки. Потому что мы теряем многих друзей слишком часто. За последние пару дней мы потеряли пару хороших друзей — из METAL CHURCH и ZZ TOP. А мне в этом году 70 лет. Я не хочу, чтобы через пятьдесят лет моя любимая музыка стала страницей в учебнике истории; я хочу, чтобы она продолжала существовать. Отсюда и название "Sermons Of The Sinner" [он имеет в виду первый альбом KK'S PRIEST]. Может быть, это поможет нам продолжать идти вперёд и снова стать массовым явлением, чтобы продолжать создавать эту музыку, а не просто слушать людей, которым нравится критиковать что-то, только потому, что это существует уже 40 или 50 лет и пора двигаться дальше. Не-а. Мы не хотим этого, потому что если посмотреть на всех великих классических музыкантов XVI, XVII и XVIII веков, мы хотим этого сейчас. Есть много людей, которые хотят этого, хотят больше такой музыки и дорожат ей. И в какой-то момент люди пускают это на самотёк и пренебрегают всем. Надеюсь, с нашей музыкой такого никогда не случится».





