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KK's Priest

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21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

26 май 2021 : 		 Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?

19 май 2021 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST

12 май 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового материала KK'S PRIEST

6 май 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»

8 янв 2021 : 		 KK'S PRIEST обещают альбом

1 сен 2020 : 		 Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...

5 июн 2020 : 		 Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью

16 май 2020 : 		 Альбом KK'S PRIEST еще не сведён

23 мар 2020 : 		 K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST

18 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»

21 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS «очень взволнован» по поводу своей новой группы с K. K. DOWNING'ом

18 фев 2020 : 		 K.K. DOWNING собрал бывших в KK'S PRIEST
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|||| сегодня

KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST



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K.K. Downing, лидер группы KK'S PRIEST, в состав которой входят бывший участник JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens, а также A.J. Mills (HOSTILE), Tony Newton (VOODOO SIX) и Sean Elg (DEATHRIDERS, CAGE), в недавнем интервью выразил мнение, что новая группа «не просто вариант JUDAS PRIEST»:

«Я не рассматриваю эту команду в таком разрезе. Мы не новая старая группа и не старая новая группа. Это не версия [JP]. Я не говорил: "О, это мой вариант JUDAS PRIEST". [Но] я не хочу отказываться от имени PRIEST, потому что оно принадлежит мне так же, как и всем остальным... И даже больше».

K.K. DOWNING Says KK








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Moomrick


21 июн 2021, 16:34		Заткните кто нибудь этого старого болтуна! Ему следует жениться на Хэлфорде. Вот была бы болтливая парочка!

Rutger


21 июн 2021, 17:09		Название он выбрал куцее. Даже Downing Priest звучало бы куда презентабельней.
Но всем плевать, как вот это вот все называется, если музон будет годный


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