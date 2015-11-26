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KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST



K.K. Downing, лидер группы KK'S PRIEST, в состав которой входят бывший участник JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens, а также A.J. Mills (HOSTILE), Tony Newton (VOODOO SIX) и Sean Elg (DEATHRIDERS, CAGE), в недавнем интервью выразил мнение, что новая группа «не просто вариант JUDAS PRIEST»:



«Я не рассматриваю эту команду в таком разрезе. Мы не новая старая группа и не старая новая группа. Это не версия [JP]. Я не говорил: "О, это мой вариант JUDAS PRIEST". [Но] я не хочу отказываться от имени PRIEST, потому что оно принадлежит мне так же, как и всем остальным... И даже больше».







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