K.K. DOWNING выбрал «бога рока»



Бывший участник JUDAS PRIEST, он же основатель и гитарист KK'S PRIEST K.K. Downing был главным гостем на радиошоу BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе "Rock God". Downing выбрал Джими Хендрикса как «бога рока» и сказал о своём выборе следующее:



«Впервые я увидел Джими в театре Ковентри в 1967 году, и это был потрясающий вечер. Мне посчастливилось увидеть Джими не менее шести раз, включая два его выступления в Королевском Альберт-холле [в феврале 1969 года]. И да, я был там, у дверей сцены, охотился за автографами. Мне очень повезло — Джими приехал, и мне удалось взять у него автограф, что было настоящим счастьем.



Я обязательно должен рассказать историю о фестивале Isle Of Wight, где Джими выступал в августе 1970 года. Я и мой друг хитростью пробрались в гримёрку, которая находилась на улице, но Джими, Ноэль и Митч были в фургоне, который они использовали как гримёрку. Мы с другом откинули окно, и там были они — трое из JIMI HENDRIX EXPERIENCE, за столом с парой дам. Мне и моему приятелю удалось получить барабанную палочку от Митча и бутылку колы, из которой Джими только что закончил пить напиток, и это было настоящим событием всей моей жизни.

Джими мог довести любую аудиторию до полного исступления; они прыгали с балконов и бросались на сцену. И я знаю об этом, потому что я был одним из тех фанатов, которые именно так и поступали».







