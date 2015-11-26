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KK's Priest

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18 фев 2020 : 		 K.K. DOWNING собрал бывших в KK'S PRIEST
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K.K. DOWNING выбрал «бога рока»



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Бывший участник JUDAS PRIEST, он же основатель и гитарист KK'S PRIEST K.K. Downing был главным гостем на радиошоу BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе "Rock God". Downing выбрал Джими Хендрикса как «бога рока» и сказал о своём выборе следующее:

«Впервые я увидел Джими в театре Ковентри в 1967 году, и это был потрясающий вечер. Мне посчастливилось увидеть Джими не менее шести раз, включая два его выступления в Королевском Альберт-холле [в феврале 1969 года]. И да, я был там, у дверей сцены, охотился за автографами. Мне очень повезло — Джими приехал, и мне удалось взять у него автограф, что было настоящим счастьем.

Я обязательно должен рассказать историю о фестивале Isle Of Wight, где Джими выступал в августе 1970 года. Я и мой друг хитростью пробрались в гримёрку, которая находилась на улице, но Джими, Ноэль и Митч были в фургоне, который они использовали как гримёрку. Мы с другом откинули окно, и там были они — трое из JIMI HENDRIX EXPERIENCE, за столом с парой дам. Мне и моему приятелю удалось получить барабанную палочку от Митча и бутылку колы, из которой Джими только что закончил пить напиток, и это было настоящим событием всей моей жизни.
Джими мог довести любую аудиторию до полного исступления; они прыгали с балконов и бросались на сцену. И я знаю об этом, потому что я был одним из тех фанатов, которые именно так и поступали».

Ex-JUDAS PRIEST Guitarist K.K. DOWNING Picks JIMI HENDRIX As His



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

olly71


1 июн 2021, 15:53		Глупейше здохнуть в 27 лет от передоза . Так себе * бог *.

Jack of Diamonds


1 июн 2021, 16:07		надо было в 33

hansi_hrb


1 июн 2021, 16:31		Мне 14. Андрюха с параллельной улицы, 16 лет, на всех пьянках играл на гитаре, умел лабать вступления ко всем медлякам металлики и три песни скорпов. Отлично исполнял "ты не пришла да и хуй с тобой" и "сбивая черным сапогом". Умел играть на риффах Владимирскую русь и чет из мастера. Хуярил теппингом, чего вообще никто из нашего села не умел. Был нормальным челом, не выебывался, даже когда был сильно пьяным. Слушал пантеру и стригся под ансельмо. Имел на кассетах наверное весь металл который можно было достать в нашей области и всегда охотно делился. Вот это бог рока.

Corpsegrinder04


1 июн 2021, 18:50		hansi_hrb - Если бы Андрюха ещё и в жопу бомбился как Хэлфорд, вот тогда точно был бы богом рока, а так просто хороший человек.

kircore


1 июн 2021, 18:53		-надо было в 33

Божественный юмор.


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