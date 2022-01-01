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KK's Priest

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Вокалист KK'S PRIEST: «Будет потяжелее!»



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Tim "Ripper" Owens в рамках недавнего интервью рассказал кое-что о новом альбоме KK'S PRIEST:

«Мне осталось закончить еще одну песню, где-то так. Но они уже занимаются сведением м и делают все по мере того, как я заканчиваю песни. Так что все будет довольно скоро. Все идет очень хорошо. И это просто замечательно! Мне он нравится больше [чем дебютный LP]. Он немного тяжелее, немного резче по вокалу — и даже по музыке, скажем так».

Что касается даты выхода, Tim ответил:

«KK хотел бы поскорее, потому что я знаю, что все хотят в тур. Поэтому он и хочет, чтобы альбом вышел как можно быстрее».




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