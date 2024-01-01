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Видео с выступления KK'S PRIEST



Видео с выступления KK'S PRIEST, состоявшегося восьмого марта в Mount Dora Music Hall, Mount Dora, Florida, доступно для просмотра ниже:



01. Hellfire Thunderbolt

02. One More Shot At Glory

03. Reap The Whirlwind

04. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)

05. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)

06. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST song)

07. Hell Patrol (JUDAS PRIEST song)

08. Brothers Of The Road

09. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

10. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)

11. Victim Of Changes (JUDAS PRIEST song)

12. Raise Your Fists

13. Strike Of The Viper







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