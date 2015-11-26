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K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing, покинувший коллектив десять лет назад, рассказал о своей бывшей группе в совершенно новом интервью греческому Rockpages.gr:



«Группа JUDAS PRIEST стала иной, потому что меня в ней нет. Для меня всё закончилось, когда я ушёл. Это моё мнение. А группа сейчас совсем другая. Она успешна, и это здорово. Но я уверен, что многие люди помнят группу, традиционный PRIEST, таким, каким он был, когда мы действительно зажигали, штурмуя весь мир».



Downing, которого в PRIEST заменил Richie Faulkner, почти на три десятилетия младше его, также прокомментировал тот факт, что PRIEST наняли продюсера альбома "Firepower" Andy Sneap'а, который также известен своей работой в HELL и культовой трэш-группе SABBAT, чтобы заменить давнего гитариста Glenn'a Tipton'a, когда Tipton перестал гастролировать из-за своей борьбы с болезнью Паркинсона:



«Я думаю, что Richie играет соло Glenn'a с альбома "Firepower"... Я не знаю, почему Andy не играет эти партии. Я просто считаю, что две гитары — это компромисс... И мне не хватает соло. На этом альбоме [имеется в виду "Sermons Of The Sinner", дебютный альбом его новой группы KK'S PRIEST] изобилие гитарной игры, соло и прочего, и мне это нравится. И, конечно, на этом альбоме я играю больше.

Я должен был больше играть соло в PRIEST. Я должен был занять твёрдую позицию и сказать: "Glenn, мне нужно играть больше соло, потому что я могу это делать". Так что теперь я могу этим заниматься, и это здорово. И я вижу, как Richie играет мои соло и соло Glenn'a. Я знаю, что до этого Andy был ритм-гитаристом в своей собственной группе [имеется в виду HELL], и мне нравилась эта группа. Я знаю, что Kevin [Bower] был соло-гитаристом в HELL, но, к сожалению, он получил травму. Но мне нравилась эта группа. Я считал их очень крутыми».







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