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KK's Priest

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14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

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23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

26 май 2021 : 		 Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?

19 май 2021 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST

12 май 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового материала KK'S PRIEST
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K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing, покинувший коллектив десять лет назад, рассказал о своей бывшей группе в совершенно новом интервью греческому Rockpages.gr:

«Группа JUDAS PRIEST стала иной, потому что меня в ней нет. Для меня всё закончилось, когда я ушёл. Это моё мнение. А группа сейчас совсем другая. Она успешна, и это здорово. Но я уверен, что многие люди помнят группу, традиционный PRIEST, таким, каким он был, когда мы действительно зажигали, штурмуя весь мир».

Downing, которого в PRIEST заменил Richie Faulkner, почти на три десятилетия младше его, также прокомментировал тот факт, что PRIEST наняли продюсера альбома "Firepower" Andy Sneap'а, который также известен своей работой в HELL и культовой трэш-группе SABBAT, чтобы заменить давнего гитариста Glenn'a Tipton'a, когда Tipton перестал гастролировать из-за своей борьбы с болезнью Паркинсона:

«Я думаю, что Richie играет соло Glenn'a с альбома "Firepower"... Я не знаю, почему Andy не играет эти партии. Я просто считаю, что две гитары — это компромисс... И мне не хватает соло. На этом альбоме [имеется в виду "Sermons Of The Sinner", дебютный альбом его новой группы KK'S PRIEST] изобилие гитарной игры, соло и прочего, и мне это нравится. И, конечно, на этом альбоме я играю больше.
Я должен был больше играть соло в PRIEST. Я должен был занять твёрдую позицию и сказать: "Glenn, мне нужно играть больше соло, потому что я могу это делать". Так что теперь я могу этим заниматься, и это здорово. И я вижу, как Richie играет мои соло и соло Glenn'a. Я знаю, что до этого Andy был ритм-гитаристом в своей собственной группе [имеется в виду HELL], и мне нравилась эта группа. Я знаю, что Kevin [Bower] был соло-гитаристом в HELL, но, к сожалению, он получил травму. Но мне нравилась эта группа. Я считал их очень крутыми».

K.K. DOWNING Says He





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