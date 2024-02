сегодня



K.K. DOWNING считает незаслуженно забытой эру TIM'a "RIPPER" OWENS'a в JUDAS PRIEST



В новом интервью для "THAT Rocks!" бывшего гитариста JUDAS PRIEST K. K. Downing'a спросили, как он и его коллеги по группе KK'S PRIEST придумывают сет-листы для своих концертов. Он ответил:



«Мне нравится всё записывать, потому что это сложно. Но дело в том, что со всеми этими песнями JUDAS PRIEST так или иначе трудно ошибиться. Я имею в виду, что если бы мы выкинули все песни, которые мы играли и собираемся играть, и полностью изменили бы сет, это всё равно был бы отличный сет, потому что я бы, пожалуй, включил туда "Blood Red Skies", "Sinner", "Rock Hard Ride Free", "Freewheel Burning", "Turbo Lover". И плюс другие песни KK'S PRIEST, которые мы ещё не играли. Так что ошибиться довольно сложно. Кроме того, из альбомов JUDAS PRIEST, которые мы записали с Tim'ом ["Ripper" Owens'ом, который также входит в состав KK'S PRIEST], люди до сих пор хотят услышать "Cathedral Spires", "Hell Is Home", "One On One" и тому подобное. Люди говорят, что хотели бы услышать и эти вещи. Так что это довольно сложно. Но давайте посмотрим правде в глаза: мы могли бы сыграть пятичасовой сет, не так ли?»



Когда ведущий отметил, что два студийных альбома, записанных Owens'ом с JUDAS PRIEST, — "Jugulator" 1997 года и "Demolition" 2001 года — недоступны на основных потоковых сервисах, Downing сказал:



«Кажется, они просто хотят вычеркнуть из памяти эти песни, что крайне несправедливо, потому что это часть моей музыкальной истории, музыкальной истории Tim'a, и это очень печально. Просто безумие, что эти альбомы недоступны для фанатов.



Мы выступили на фестивале в прошлом году и сыграли "Burn In Hell" [из "Jugulator"]. И я думаю, что только одна эта песня с одного фестиваля набрала около 90 000 просмотров на YouTube, и это значительно больше, чем набрали другие песни KK'S PRIEST и JUDAS PRIEST, которые мы исполняли».







