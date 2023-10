сегодня



K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»



В новом интервью японскому музыкальному критику и радиоведущему Маса Ито бывший гитарист JUDAS PRIEST Kenneth "K.K." Downing рассказал о своей нынешней группе KK'S PRIEST, в которой к нему присоединился ещё один бывший участник JUDAS PRIEST, вокалист Tim "Ripper" Owens. По поводу того, является ли его подход к сочинению музыки и выступлениям с KK'S PRIEST таким же, как во время его работы в JUDAS PRIEST, К. К. ответил:



«Да, всё то же самое. Я тот же — те же уши, тот же ум, то же стремление к музыке и страсть к тяжёлому металлу. И я горжусь поклонниками и всем тем, что мы создали на этом огромном жизненном пути. Массы были с нами — фэны в Японии и во всём мире сопровождали нас в этом путешествии. Они видели, как всё это превратилось из ничего в нечто потрясающее. У меня те же усилители, те же гитары, то же оборудование. Я извлекаю тот же звук. Я тот же самый человек. Я не могу измениться. Ничто не может этого изменить. И мой стиль сочинения, всё, что я делаю, ничем не отличается. Это просто вариация всего остального. Песни разные, но в целом всё то же самое. Для меня это одно и то же. Я думаю, многое из того, что я делаю сейчас, могло бы оказаться на "Stained Class", "British Steel" или "Painkiller" — всё это имеет ту самую синергию. Так и должно быть, потому что я — та самая сущность, которая была с самого начала, и я никогда не изменюсь. Единственная разница в том, что теперь я играю с другими ребятами. И я очень этому рад.



Я действительно считаю, что Owens — лучший металлический певец. У него самый лучший голос на планете сейчас. Сейчас он поёт даже лучше, чем когда-либо. Он великолепен, и это нужно признать. И поэтому в этой группе у всех нас есть платформа для того, что, надеюсь, будет существовать дальше и пользоваться уважением, и, конечно, я думаю, что фэнам очень понравится подлинность и легитимность того, что мы делаем».



Что касается того, будет ли KK'S PRIEST продолжать исполнять песни JUDAS PRIEST в своих сетах, К. К. сказал:



«Да, я буду играть на сцене песни, которые я написал, потому что они мне нравятся, я горжусь ими, и я думаю, что фэнам нравится их слушать. Я думаю, им нравится слушать, как я играю оригинальную версию "Victim Of Changes" или "Breaking The Law". Я думаю, им нравится слушать гитариста с тем гитарным звуком, с теми пальцами, которые создали эти песни. Я думаю, что это очень приятно. Может быть, когда-нибудь мы сыграем програму, где будут только песни KK'S PRIEST. Не знаю. Я считаю, что мы не должны слишком много задумываться о чём-либо. Мы просто должны составить сет-лист. Мы выйдем на сцену, сыграем песни и получим от этого удовольствие. И фанаты будут с нами. И я очень хочу сыграть ещё много-много концертов для всех по всему миру».







+0 -0



просмотров: 187