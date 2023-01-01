K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»

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все новости группы
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Великобритания
8 фев 2022 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР
26 янв 2022 :
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Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»
4 янв 2022 :
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Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу
27 дек 2021 :
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K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»
9 дек 2021 :
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K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»
8 дек 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию
26 ноя 2021 :
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Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник
14 окт 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»
6 окт 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году
5 окт 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству
3 окт 2021 :
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Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов
1 окт 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
29 сен 2021 :
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Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»
1 сен 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST — о бывших
26 авг 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы
25 авг 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
19 авг 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви
14 авг 2021 :
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K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»
4 авг 2021 :
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K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»
3 авг 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»
26 июл 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
23 июл 2021 :
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Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен
22 июл 2021 :
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Новая песня KK'S PRIEST
11 июл 2021 :
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DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST
9 июл 2021 :
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K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной
8 июл 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»
5 июл 2021 :
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K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»
30 июн 2021 :
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K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST
29 июн 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»
26 июн 2021 :
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K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом
23 июн 2021 :
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K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел
21 июн 2021 :
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KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST
20 июн 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN
17 июн 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
17 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»
16 июн 2021 :
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K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST
11 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о названии группы
10 июн 2021 :
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TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST
1 июн 2021 :
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K.K. DOWNING выбрал «бога рока»
26 май 2021 :
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Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?
19 май 2021 :
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Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST
12 май 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
10 май 2021 :
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Фрагмент нового материала KK'S PRIEST
6 май 2021 :
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K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»
8 янв 2021 :
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KK'S PRIEST обещают альбом
1 сен 2020 :
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Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...
5 июн 2020 :
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Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью
16 май 2020 :
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Альбом KK'S PRIEST еще не сведён
23 мар 2020 :
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K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST
18 мар 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»
21 фев 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS «очень взволнован» по поводу своей новой группы с K. K. DOWNING'ом
18 фев 2020 :
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K.K. DOWNING собрал бывших в KK'S PRIEST
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сегодня
K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»
В новом интервью японскому музыкальному критику и радиоведущему Маса Ито бывший гитарист JUDAS PRIEST Kenneth "K.K." Downing рассказал о своей нынешней группе KK'S PRIEST, в которой к нему присоединился ещё один бывший участник JUDAS PRIEST, вокалист Tim "Ripper" Owens. По поводу того, является ли его подход к сочинению музыки и выступлениям с KK'S PRIEST таким же, как во время его работы в JUDAS PRIEST, К. К. ответил:
«Да, всё то же самое. Я тот же — те же уши, тот же ум, то же стремление к музыке и страсть к тяжёлому металлу. И я горжусь поклонниками и всем тем, что мы создали на этом огромном жизненном пути. Массы были с нами — фэны в Японии и во всём мире сопровождали нас в этом путешествии. Они видели, как всё это превратилось из ничего в нечто потрясающее. У меня те же усилители, те же гитары, то же оборудование. Я извлекаю тот же звук. Я тот же самый человек. Я не могу измениться. Ничто не может этого изменить. И мой стиль сочинения, всё, что я делаю, ничем не отличается. Это просто вариация всего остального. Песни разные, но в целом всё то же самое. Для меня это одно и то же. Я думаю, многое из того, что я делаю сейчас, могло бы оказаться на "Stained Class", "British Steel" или "Painkiller" — всё это имеет ту самую синергию. Так и должно быть, потому что я — та самая сущность, которая была с самого начала, и я никогда не изменюсь. Единственная разница в том, что теперь я играю с другими ребятами. И я очень этому рад.
Я действительно считаю, что Owens — лучший металлический певец. У него самый лучший голос на планете сейчас. Сейчас он поёт даже лучше, чем когда-либо. Он великолепен, и это нужно признать. И поэтому в этой группе у всех нас есть платформа для того, что, надеюсь, будет существовать дальше и пользоваться уважением, и, конечно, я думаю, что фэнам очень понравится подлинность и легитимность того, что мы делаем».
Что касается того, будет ли KK'S PRIEST продолжать исполнять песни JUDAS PRIEST в своих сетах, К. К. сказал:
«Да, я буду играть на сцене песни, которые я написал, потому что они мне нравятся, я горжусь ими, и я думаю, что фэнам нравится их слушать. Я думаю, им нравится слушать, как я играю оригинальную версию "Victim Of Changes" или "Breaking The Law". Я думаю, им нравится слушать гитариста с тем гитарным звуком, с теми пальцами, которые создали эти песни. Я думаю, что это очень приятно. Может быть, когда-нибудь мы сыграем програму, где будут только песни KK'S PRIEST. Не знаю. Я считаю, что мы не должны слишком много задумываться о чём-либо. Мы просто должны составить сет-лист. Мы выйдем на сцену, сыграем песни и получим от этого удовольствие. И фанаты будут с нами. И я очень хочу сыграть ещё много-много концертов для всех по всему миру».
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