сегодня



K.K. DOWNING — о названии группы



K.K. DOWNING в рамках визита в "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, почему новая группа получила название KK'S PRIEST:



«Я считал, что для меня вполне оправданно взять такое название, особенно с учётом того наследия, что у меня есть. Много чего произошло, и хотя я [выпустил свою автобиографию в 2018 году], я не всё изложил в книге; я мог бы многое рассказать в ней.



Когда происходили разные вещи... Например, в тот год, когда я разозлился и ушёл из [JUDAS PRIEST], Rob [Halford, вокалист PRIEST] выпустил два сольных студийных альбома в 2010 году. И он провёл тур с Ozzy [Osbourne'ом], он поехал в Перу, он занимался подобными вещами. Всё это накапливалось. На нас давили, требуя записать EP. А я не получал удовольствия от выступлений, потому что Glenn [Tipton, гитарист PRIEST] просто закидываться большим количеством пива. И всё это накапливалось во мне.



Из-за всех этих событий — люди этого не знают, но это правда — я собирался провести [последнее] турне [с PRIEST в 2011 году]. И я целую неделю разговаривал с Ian'ом [Hill'ом, басиситом] о том, чтобы отправиться в тур. И я даже попросил его прислать мне сет-лист. А на следующий день после того, как он это сделал, я перезвонил ему и сказал: "Мне очень нравится". Потому что я собирался участвовать в туре, я правда собирался. Однако на следующее утро вышел пресс-релиз [объявляющий о моём уходе из группы], и тогда я очень разозлился и отправил второе письмо [об уходе]. И это была настоящая "сайонара". Это печальная ситуация, потому что я очень ждал ребят. Они должны были знать, что я рассчитывал принять участие в туре и передумал. Но никто, даже Ian, с которым я разговаривал, не поддерживал меня. И я чувствовал себя очень подавленным. Однако они выпустили пресс-релиз.



Но в любом случае, если не углубляться в эту тему, всё происходящее было очень печальным. В конце концов мы все согласились уйти на пенсию. Мы все собирались провести заключительный тур "Epitaph". Не только я... Мы все согласились покончить с группой. Так что всё, от чего я отказался, это от участия в последнем туре, потому что сначала я не мог заставить себя сделать это, но потом я передумал. Я к тому, что я купил блок эффектов Axe [для гитары] из Германии, а он стоил две тысячи фунтов, для того, чтобы провести этот тур. Но всё сложилось так, как сложилось. Когда я отправил второе письмо, Glenn'у и Jayne [Andrews из менеджмента PRIEST] явно не понравилось то, что там было написано. Остальное — история. Дверь была закрыта, я полагаю как-то так. Потому что я писал ребятам раза два-три насчёт возвращения, но ответ был отрицательным. Так что я просто пошёл дальше с KK'S PRIEST. И я чувствую себя вправе так поступить. И я так и сделал».







</div>





+2 -1



( 1 ) просмотров: 630

