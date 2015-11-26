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KK's Priest

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27 дек 2021 : 		 K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»

9 дек 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»

8 дек 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию

26 ноя 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник

14 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»

6 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году

5 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству

3 окт 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов

1 окт 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»
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K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»



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K. K. Downing в недавнем интервью рассказал о своём подходе к сочинению:

«Когда я сел за работу над альбомом, я хотел работать на автопилоте. Потому что в этом альбоме есть некое послание, но в нём много эмоций, чувств и радости по поводу всего, что было в моей жизни, и эволюция металла, каким мы его знаем сегодня, когда из блюза и прогрессивного блюза он превратился в рок, хард-рок, хэви-рок, металл. И я прошёл этот путь. Поэтому этот альбом — это ликование и дань уважения всему вышеперечисленному. И, надеюсь, мы постараемся сохранить всё то, что мы любили и чем наслаждались в этой музыке, чтобы перенести нас в будущее, и постараемся продолжать поощрять старых и молодых поклонников и музыкантов, чтобы они тоже хотели быть частью происходящего.

Мы не единственная группа, играющая классический рок и металл, — существуют замечательные коллективы, которые выпускают продукцию и ездят в турне. IRON MAIDEN, SCORPIONS, SAXON, ACCEPT и, конечно же, JUDAS PRIEST — да практически все! Так много групп занимаются этим. Так что мы будем продолжать. Но, очевидно, мы не можем вечно сдерживать время, и в какой-то момент произойдут изменения, когда люди, которые были большой частью этого — я в том числе — и которые пришли из 60-х и 70-х, уйдут, и в какой-то момент всё изменится. Поэтому мы должны быть уверены, что когда мы передадим им эстафету, всё будет хорошо, здорово и успешно, и настоящий классический металл будет, надеюсь, таким же популярным, как и когда-то в прошлом».

K.K. DOWNING Went On





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy


27 дек 2021, 15:28		Оно и слышно


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