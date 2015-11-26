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K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»



K. K. Downing в недавнем интервью рассказал о своём подходе к сочинению:



«Когда я сел за работу над альбомом, я хотел работать на автопилоте. Потому что в этом альбоме есть некое послание, но в нём много эмоций, чувств и радости по поводу всего, что было в моей жизни, и эволюция металла, каким мы его знаем сегодня, когда из блюза и прогрессивного блюза он превратился в рок, хард-рок, хэви-рок, металл. И я прошёл этот путь. Поэтому этот альбом — это ликование и дань уважения всему вышеперечисленному. И, надеюсь, мы постараемся сохранить всё то, что мы любили и чем наслаждались в этой музыке, чтобы перенести нас в будущее, и постараемся продолжать поощрять старых и молодых поклонников и музыкантов, чтобы они тоже хотели быть частью происходящего.



Мы не единственная группа, играющая классический рок и металл, — существуют замечательные коллективы, которые выпускают продукцию и ездят в турне. IRON MAIDEN, SCORPIONS, SAXON, ACCEPT и, конечно же, JUDAS PRIEST — да практически все! Так много групп занимаются этим. Так что мы будем продолжать. Но, очевидно, мы не можем вечно сдерживать время, и в какой-то момент произойдут изменения, когда люди, которые были большой частью этого — я в том числе — и которые пришли из 60-х и 70-х, уйдут, и в какой-то момент всё изменится. Поэтому мы должны быть уверены, что когда мы передадим им эстафету, всё будет хорошо, здорово и успешно, и настоящий классический металл будет, надеюсь, таким же популярным, как и когда-то в прошлом».







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